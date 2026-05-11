Predsednik SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević oglasio se povodom novih napada upućenih patrijarhu Porfiriju, ocenivši da napadi pojedinih medija na srpskog patrijarha predstavljaju kontinuitet.

-Poslednji napadi na srpskog patrijarha i Srpsku pravoslavnu crkvu, od strane propagandnih glasila u vidu N1 i Nova S, nisu nikakva novost. Reč je o kontinuitetu. Šta zameraju N1 i Nova S srpskom patrijarhu? Baš to - što je srpski. Da se odao agnosticizmu kao neki njihovi favoriti, bio bi slavljen i promovisan kao njihov favorit. Činjenicu da je njihova meta, srpski patrijarh treba da nosi kao orden, jer je mržnja ovih propagandnih mašinerija upravo dokaz da je na pravom putu. Na putu Svetog Save i Svetog Justina Ćelijskog. Na mnogaja ljeta Vaša Svetosti gospodine Porfirije- napisao je Vučević na svom Iks nalogu.