Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se danas iz Bakua gde boravi na 13. Svetskom urbanom forumu (WUF13).

Jedno od pitanja koja su mu postavljena je o blokaderima.

- Šokiran sam, a postoje i druge stvari kojima sam bio zaprepašćen, posebno neznanjem, arogantnošću, bahatošću, a kad vidim te mlade ljude koji su tako arogantni i bahati a vidite da su suštinski nepismeni a trebalo bi da vode državu, zabezeknut sam, kazao je Vučić odgovorivši na pitanje da bi blokaderi uveli sankcije Rusiji.

- A to da na studentskoj listi neće biti studenata kao da imate avion bez pilota, svakojakih čuda smo se nagledali... Kod nas na listi ima studenata pa ljudi koji žele da glasaju za studente mogu da glasaju kod nas jer studenata na njihovoj listi nema...