Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je navode o studentskoj listi i opoziciji, tvrdeći da iza cele priče stoje političke strukture, a ne studenti. Govorio je i o Kosovu i Metohiji, odnosu prema Rusiji i Kini, kao i o, kako je rekao, „direktivama“ i podelama u društvu.

„To da na studentskoj listi neće biti studenata, to vam je kao da idete u avion bez pilota ili da imate pilote bez aviona. To pilote bez aviona je moguće, ali nekako dođete do aviona. A kada imate avione bez pilota, ne znamo ko će da upravlja. Postoje svakakvi filmovi, ali jedno je naučna fantastika, jedno je realnost. Ili da imate lekarske komore bez lekara ili advokatske komore bez advokata.

Svašta smo se nagledali, ali dobro, sad nam je jasno. Jedan od slogana nas koji želimo normalnu i pristojnu Srbiju može da bude da ljudi glasaju za studente. Studenata će biti mnogo na našoj listi, pošto na njihovoj neće biti nijedan. Tako da ljudi mogu dobro da znaju da kada glasaju za studente, da glasaju za našu listu, a ako ne žele da imaju studente i mlade ljude na listi, onda neka glasaju za njih. Oni su ionako svi mnogo stariji, mnogo stariji od mene, a ne od studenata.

Ali mnogo više od toga je kada su ih pitali gde ste pobedili, pošto su oni izlazili na političke izbore. Fakultete su nam pretvorili u svoje mesne, opštinske i gradske odbore. Sve protivno zakonu. Sami priznaju da su pobedili u lekarskim i advokatskim komorama. Oni su naše institucije pretvorili u partijska udruženja. Jel vi razumete gde nas to vodi? To nas vodi u društvo pola-pola.

To nas vodi u najgoru moguću diktaturu, u kojoj oni po direktivi reaguju i to je to. Mozak ne moraš da imaš, ne moraš ništa da imaš, ali dobio si direktivu. Kominterna je odlučila, to mora tako da bude i nikako drugačije.

Samo neka ljudi pažljivo slušaju šta je to što ti ljudi govore. Ponekad sam zaprepašćen i začuđen da je uopšte moguće da neko razmišlja, neko ko je ozbiljan, da svoj glas ili svoje poverenje takvima.

I onda ste me jednu stvar pitali o Kosovu i Metohiji. Naravno da je to pitanje koje ih deli. Videli ste da su se posvađali oko toga više nego oko bilo čega drugog. Zato što bi jedni da privuku patriotski orijentisane birače, ali ova većina im ne da i jasno im stavlja do znanja da je Kosovo nezavisno i da ne treba o tome da pričaju.

Ako niste u stanju da pričate o Kosovu i Metohiji, kako ćete da pričate o Rusiji i Kini? A kako ćete da pričate o teškim temama? A imamo mnogo teških tema, i regionalnih i mnogo drugih tema.“