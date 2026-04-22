Sekretarijat za zaštitu životne sredine, u saradnji sa gradskim opštinama, daje na korišćenje bez naknade filtere za smanjenje emisije suspendovanih čestica u vazduh iz individualnih ložišta.

Kako je saopšteno iz ovog sekretarijata, grejna sezona se završava i u narednom periodu će se nastaviti sa ugradnjom filtera koju će vršiti Komunalno preduzeće "Dimničar", takođe bez naknade.

Iz ovog sekretarijata apeluju na građane da se što pre prijave za dodelu filtera, a javni pozivi za podnošenje prijava za dodelu filtera građanima objavljeni su na internet stranicama gradskih opština. Građani mogu da se informišu u prostorijama gradskih opština.

- Ugradnjom filtera sugrađani će pokazati odgovorno ponašanje prema životnoj sredini, jer će na taj način aktivno doprineti smanjenju emisije suspendovanih čestica u vazduh, što je jedan od ključnih koraka ka unapređenju kvaliteta vazduha. Time će se omogućiti zdravije okruženje za život, smanjiti rizici po zdravlje stanovništva, posebno ranjivih grupa kao što su deca, stariji i hronični bolesnici i stvoriti uslovi za održivi razvoj grada Beograda, na dobrobit svih njegovih građana - navodi se u saopštenju.

Građani se za sva dodatna pitanja mogu obratiti Sekretarijatu za zaštitu životne sredine (beoeko@beograd.gov.rs) ili gradskoj opštini na kojoj imaju prebivalište