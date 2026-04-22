Rok za podnošenje poreskih prijava za prvi kvartal u ovoj godini, za sva fizička lica u Republici Srbiji koja ostvaruju prihode po osnovu ugovorene naknade za izvršeni rad i prihode od autorskih i srodnih prava, a na koje se porez plaća samooporezivanjem tzv. frilensere, počeo je 1. aprila 2026. godine. Krajnji rok za podnošenje prijave je 30. april, a poreski obveznici svoju obavezu mogu ispuniti na jednostavan način, elektronskim putem preko portala Frilenseri, navodi se u zvaničnom saopštenju Poreske uprave.

Kako navodi Poreska uprava, jedna od prednosti ovog sistema je automatsko generisanje uplatnice sa svim potrebnim podacima i QR kodom nakon uspešne prijave, što omogućava brzo i jednostavno vršenje uplate, uključujući i putem aplikacije za elektronsko bankarstvo (mBanking).

Više informacija o konkretnim koracima u postupku prijave poreza dostupno je na sledećem linku: frilenseri.purs.gov.rs/prijavi-porez.html.

Takođe, poresku obavezu obveznici mogu ispuniti podnošenjem poreske prijave na Obrascu PP OPO-K, koja se može podneti elektronskim putem preko portala ePorezi, kao i u papirnom obliku, neposredno ili putem pošte nadležnoj filijali Poreske uprave. Kada poreska prijava podneta elektronskim putem dobije konačni status "proknjižena“, podnosilac prijave dobija podatke o nalogu za plaćanje, a nakon što se sačuva nalog za plaćanje, na portalu će biti prikazan QR kod, koji se može koristiti za plaćanje poreske obaveze.

- Napominjemo da u slučaju nepodnošenja poreske prijave u propisanom roku, obveznik podleže obavezi plaćanja kamate, kao i prekršajnoj odgovornosti - ističe se u objavi Poreske uprave.