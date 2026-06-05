Na licu mesta vatrogasci sa četiri vatrogasna vozila gase požar.
Još uvek nije poznato da li je požar izbio u hotelu ili nekom drugom objektu.
U centru Beograda, u Knez Mihailovoj ulici, danas oko 10 sati izbio je požar u jednom objektu, saznaje Tanjug.
Na licu mesta vatrogasci sa četiri vatrogasna vozila gase požar.
Još uvek nije poznato da li je požar izbio u hotelu ili nekom drugom objektu.
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