Zbog stavljanja u funkciju novog cevovoda u opštini Zvezdara, u ponedeljak, 30. marta, od 8 do 22 sata doći će do prekida snabdevanja vodom.

Bez vode ostaće potrošači u ulicama Stari vinogradi (od Buljubašinih voda do Stražarske kose), Bilce, Cvetanova ćuprija (od Urvinske do broja 179), Ladno brdo (od Urvinske do Ulice Mitkov kladenac), Mitkov kladenac, saopšteno je danas iz JKP -a "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Potrošači u okolnim ulicama osetiće umanjen pritisak vode.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, a potrošači se mole potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona 0800/11-00-11 za sve pozive iz fiksne telefonije, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.