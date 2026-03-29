Lisice 

SNS 88
OSTALI 23

Guberevci ukupno 256 glasalo

SNS 187
Ostali 50

Donja Kravarica

Glasalo: 191
Nevažećih: 4
SNS - 150 glasova
OSTALI 34

Lisice 2

SNS 81
OSTALI 48
Nevažećih - 3

Đerać

SNS 86 
OSTALI 15

Gornja Kravarica

Glasalo 171
SNS 124 glasa

Selo Lučani

SNS 142 
od 207

GORNjI DUBAC

SNS 50
BLOKADERI 17

Vica 2

SNS - 80
Nevažeći -2
Blokaderi -20

Livade / Lučani

Broj izašlih: 32
SNS:27
OSTALI 5

Glog

Izašlo - 124
SNS - 89

Lukovići 

Izašlo 93
SNS 66

Rti 2, 

Izašlo 113
SNS 73
Ostali 34
Nevažeći 3 

Vučkovica

SNS 124
Blokaderi 55

Sevojno 1- u centru sevojna 

SNS 280
Blokaderi 200

Negrišori

SNS 184
Blokaderi 54

Veles

SNS 63
Blokaderi 33

Majdanpek:

SNS 64,66
Blokaderi 13 posto
Lučani 22 od 43 biračka mestaSNS 68,5 posto

Majdanpek

SNS - 62,9 odsto glasova, blokaderi oko 20 odsto glasova.

Od 6.246 važećih glasova lista Aleksandra Vučića osvojila je 4.084 glasova, do su blokaderi 1.206

Bajina Bašta

Izborno mesto 16

SNS 42
blokaderi 19
Izborno mesto 27

Bajina Bašta

Od izašlih 77, za Vučića 58
Izborno mesto 26

od 178 123 za SNS


Izborno mesto 51 Slotuša

Od 98 - 68 za SNS

Izborno mesto 28 

SNS 43 od 51 izašlih

Lučani novi rezultati:

Na 32 od 43 obrađena mesta u Lučanima, lista oko Srpske napredne stranke osvojila je 67,3 odsto glasova birača.

Knjaževac:

Na osnovu 98,4 procenata obrađenih glasova rezultati su sledeći:

Lista oko SNS 56,7 %
Igor Milosavljević - Promena 8,92
Blokaderi 33,3 %