Lisice

SNS 88

OSTALI 23

Guberevci ukupno 256 glasalo

SNS 187

Ostali 50

Donja Kravarica

Glasalo: 191

Nevažećih: 4

SNS - 150 glasova

OSTALI 34

Lisice 2

SNS 81

OSTALI 48

Nevažećih - 3

Đerać

SNS 86

OSTALI 15

Gornja Kravarica

Glasalo 171

SNS 124 glasa

Selo Lučani

SNS 142

od 207

GORNjI DUBAC

SNS 50

BLOKADERI 17

Vica 2

SNS - 80

Nevažeći -2

Blokaderi -20

Livade / Lučani

Broj izašlih: 32

SNS:27

OSTALI 5

Glog

Izašlo - 124

SNS - 89

Lukovići

Izašlo 93

SNS 66

Rti 2,

Izašlo 113

SNS 73

Ostali 34

Nevažeći 3

Vučkovica

SNS 124

Blokaderi 55

Sevojno 1- u centru sevojna

SNS 280

Blokaderi 200

Negrišori

SNS 184

Blokaderi 54

Veles

SNS 63

Blokaderi 33

Majdanpek:

SNS 64,66

Blokaderi 13 posto

Lučani 22 od 43 biračka mestaSNS 68,5 posto

Majdanpek

SNS - 62,9 odsto glasova, blokaderi oko 20 odsto glasova.

Od 6.246 važećih glasova lista Aleksandra Vučića osvojila je 4.084 glasova, do su blokaderi 1.206

Bajina Bašta

Izborno mesto 16

SNS 42

blokaderi 19

Izborno mesto 27

Bajina Bašta

Od izašlih 77, za Vučića 58

Izborno mesto 26

od 178 123 za SNS



Izborno mesto 51 Slotuša

Od 98 - 68 za SNS

Izborno mesto 16

SNS 42

blokaderi 15

Izborno mesto 28

SNS 43 od 51 izašlih

Lučani novi rezultati:

Na 32 od 43 obrađena mesta u Lučanima, lista oko Srpske napredne stranke osvojila je 67,3 odsto glasova birača.

Knjaževac:

Na osnovu 98,4 procenata obrađenih glasova rezultati su sledeći:

Lista oko SNS 56,7 %

Igor Milosavljević - Promena 8,92

Blokaderi 33,3 %