Danijela Dimitrovska i Ognjen Amdižić su 2021. godine javno saopštili da se razvode.

Iako su se razišli u miru, te je svako sreću pronašao kraj drugog partnera, o razlozima razvoda ni jedno ni drugo nisu mnogo govorili.

Nakon četiri godine Danijela je otkrila zbog čega je došlo do kraha ljubavi.

- Kada ulazite u brak, ulazite u nešto što traje ceo život, prosto ja sam patrijarhalno vaspitana i verujuća sam. Po tim moralnim načelima funkcionišem, živim i ulazim u odnos između ostalog. Međutim, ako ljudi sazrevaju i rastu i ako se u tom sazrevanu raziđu, ne možete ništa da forsirate. U jednom trenutku sam shvatila da je svako od nas sazreo i porastao na svoj način i da to prosto više ne može da bude u skladu i tada sam odlučila da pustim i mislim da je to najzdravije - otkrila je Danijela istakavši da je njen porodični primer braka bio sušta suprotnost od onoga što su njih dvoje imali.

- Gledala sam svoje roditelje, njihov odnos, ja sam pred sobom imala drugačiji primer, ali baš iz tog primera sam znala šta je zdravo, šta je funkcionalno i šta je toksično. Kada ima ljubavi i emocije, ne postoji stvar koju ne možete da prevaziđete. Najvažnija stvar je da ne izgubite svoje dostojanstvo i to je nešto na šta ja ne dam. Ne bih išla u tu neku negativu preko čega ne bih prešla, jer to nikad ne znaš. Uvek se bavim posledicom, ne uzrokom, kada se nešto desi, pa hajde da popričamo, to ne znači da ljudi mogu da manipulišu sa nama, tu sam veoma zrela i stabilna, ali i tu poštujem svoje dostojanstvo - rekla je Danijela u emisji "Otkrivanje sa Milenom".

Ponovo stala na ludi kamen

Danijela Dimitrovska ponovo je stala na ludi kamen.

Sudbonosno "da" izgovorila je svom dugogodišnjem izabraniku Jevremu Kosniću.

Venčanje je održano u jednoj crkvi van Beograda, u krugu porodice, a kako saznaju domaći mediji, par će sledeće godine napraviti veliku glamuroznu svadbu, gde će prisustvovati članovi njihove porodice, prijatelji, saradanici i mnogi drugi.

