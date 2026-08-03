Tokom letnjih vrućina klima-uređaji često rade satima bez prestanka, pa je redovno održavanje važnije nego u bilo koje drugo doba godine. Stručnjaci za klimatizaciju upozoravaju da zanemarivanje čišćenja filtera može značajno da smanji efikasnost uređaja, poveća potrošnju električne energije i skrati njegov radni vek.
Prema njihovim rečima, ako se filter ne čisti na svakih 15 do 30 dana tokom leta, klima može da izgubi i do 50 odsto svoje efikasnosti. Posledice korisnici najčešće primete tek kada uređaj sporije hladi prostor ili kada stigne znatno veći račun za električnu energiju.
Zašto prljav filter povećava potrošnju struje?
Filter klima-uređaja zadržava prašinu, grinje, dlake kućnih ljubimaca i druge nečistoće iz vazduha. Kada se zapuši, protok vazduha postaje slabiji, pa kompresor mora da radi pod većim opterećenjem kako bi postigao zadatu temperaturu.
To može dovesti do nekoliko problema:
- klima sporije hladi prostoriju;
- povećava se potrošnja električne energije;
- kompresor i ventilator se brže habaju;
- opada ukupna efikasnost uređaja.
U ozbiljnijim slučajevima može doći i do zaleđivanja isparivača, što može izazvati skuplje kvarove.
Koliko često treba čistiti filter klime?
Učestalost čišćenja zavisi od toga koliko često koristite klima-uređaj i u kakvim uslovima radi.
Preporuke stručnjaka su:
- na svakih 15 dana ako klima radi svakodnevno tokom leta;
- na svakih sedam dana u domaćinstvima sa kućnim ljubimcima ili u blizini prometnih saobraćajnica;
- na svakih 30 dana ako se klima koristi povremeno.
Kako pravilno očistiti filter?
Osnovno održavanje traje manje od 20 minuta i ne zahteva poseban alat.
Postupak je jednostavan:
- Isključite klima-uređaj iz struje.
- Otvorite prednji poklopac unutrašnje jedinice.
- Pažljivo izvadite filter.
- Usisivačem uklonite veću količinu prašine.
- Operite filter mlakom vodom i blagim deterdžentom uz pomoć mekog sunđera.
- Ostavite ga da se potpuno osuši u hladu pre nego što ga vratite u uređaj.
Važno je da filter nikada ne vraćate dok je vlažan, jer vlaga pogoduje razvoju buđi i neprijatnih mirisa.
Kako prepoznati da je filter zapušen?
Klima često sama pokazuje da joj je potrebno čišćenje. Obratite pažnju ako primetite sledeće znakove:
- prostorija se hladi sporije nego ranije;
- uređaj radi glasnije nego obično;
- oseća se miris ustajalosti ili prašine;
- iz unutrašnje jedinice kaplje voda;
- račun za električnu energiju raste bez promene navika korišćenja.
Samo čišćenje filtera nije dovoljno
Iako redovno čišćenje filtera rešava većinu problema, stručnjaci preporučuju da se klima-uređaj servisira najmanje jednom godišnje. Tokom profesionalnog servisa čiste se isparivač, odvod kondenzata i drugi unutrašnji delovi kojima korisnici ne mogu bezbedno da pristupe.
Ako klima i nakon čišćenja filtera neprijatno miriše, curi ili i dalje ne hladi dovoljno, vreme je da uređaj pregleda ovlašćeni serviser.
Redovno održavanje produžava vek trajanja klima-uređaja, smanjuje potrošnju električne energije i obezbeđuje efikasnije hlađenje tokom najtoplijih letnjih dana.
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