Tokom letnjih vrućina klima-uređaji često rade satima bez prestanka, pa je redovno održavanje važnije nego u bilo koje drugo doba godine. Stručnjaci za klimatizaciju upozoravaju da zanemarivanje čišćenja filtera može značajno da smanji efikasnost uređaja, poveća potrošnju električne energije i skrati njegov radni vek.

Prema njihovim rečima, ako se filter ne čisti na svakih 15 do 30 dana tokom leta, klima može da izgubi i do 50 odsto svoje efikasnosti. Posledice korisnici najčešće primete tek kada uređaj sporije hladi prostor ili kada stigne znatno veći račun za električnu energiju.

Zašto prljav filter povećava potrošnju struje?

Filter klima-uređaja zadržava prašinu, grinje, dlake kućnih ljubimaca i druge nečistoće iz vazduha. Kada se zapuši, protok vazduha postaje slabiji, pa kompresor mora da radi pod većim opterećenjem kako bi postigao zadatu temperaturu.

To može dovesti do nekoliko problema:

klima sporije hladi prostoriju;

povećava se potrošnja električne energije;

kompresor i ventilator se brže habaju;

opada ukupna efikasnost uređaja.

U ozbiljnijim slučajevima može doći i do zaleđivanja isparivača, što može izazvati skuplje kvarove.

Koliko često treba čistiti filter klime?

Učestalost čišćenja zavisi od toga koliko često koristite klima-uređaj i u kakvim uslovima radi.

Preporuke stručnjaka su:

na svakih 15 dana ako klima radi svakodnevno tokom leta;

ako klima radi svakodnevno tokom leta; na svakih sedam dana u domaćinstvima sa kućnim ljubimcima ili u blizini prometnih saobraćajnica;

u domaćinstvima sa kućnim ljubimcima ili u blizini prometnih saobraćajnica; na svakih 30 dana ako se klima koristi povremeno.

Kako pravilno očistiti filter?

Osnovno održavanje traje manje od 20 minuta i ne zahteva poseban alat.

Postupak je jednostavan:

Isključite klima-uređaj iz struje. Otvorite prednji poklopac unutrašnje jedinice. Pažljivo izvadite filter. Usisivačem uklonite veću količinu prašine. Operite filter mlakom vodom i blagim deterdžentom uz pomoć mekog sunđera. Ostavite ga da se potpuno osuši u hladu pre nego što ga vratite u uređaj.

Važno je da filter nikada ne vraćate dok je vlažan, jer vlaga pogoduje razvoju buđi i neprijatnih mirisa.

Kako prepoznati da je filter zapušen?

Klima često sama pokazuje da joj je potrebno čišćenje. Obratite pažnju ako primetite sledeće znakove:

prostorija se hladi sporije nego ranije;

uređaj radi glasnije nego obično;

oseća se miris ustajalosti ili prašine;

iz unutrašnje jedinice kaplje voda;

račun za električnu energiju raste bez promene navika korišćenja.

Samo čišćenje filtera nije dovoljno

Iako redovno čišćenje filtera rešava većinu problema, stručnjaci preporučuju da se klima-uređaj servisira najmanje jednom godišnje. Tokom profesionalnog servisa čiste se isparivač, odvod kondenzata i drugi unutrašnji delovi kojima korisnici ne mogu bezbedno da pristupe.

Ako klima i nakon čišćenja filtera neprijatno miriše, curi ili i dalje ne hladi dovoljno, vreme je da uređaj pregleda ovlašćeni serviser.

Redovno održavanje produžava vek trajanja klima-uređaja, smanjuje potrošnju električne energije i obezbeđuje efikasnije hlađenje tokom najtoplijih letnjih dana.