Brisanje prašine mnogima deluje kao posao koji se stalno ponavlja. Čim se prebrišu police, stolovi i komode, na površinama se već nakon kratkog vremena ponovo pojavljuje tanak sloj prašine.

Zbog toga je na društvenim mrežama pažnju privukao jednostavan recept za domaći sprej koji se koristi za čišćenje tvrdih površina i može da pomogne da se prašina sporije ponovo nakuplja.

Za njegovu pripremu potrebni su samo voda i još tri sastojka koja se često već nalaze u kuhinji.

Sastojci za domaći sprej protiv prašine

Za pripremu su potrebni:

dve šolje vode (oko 475 mililitara);

četvrtina šolje belog sirćeta (oko 60 mililitara);

jedna kašika maslinovog ulja;

jedna do tri kapi deterdženta za pranje sudova.

Razblaženo sirće pomaže u uklanjanju masnih tragova i nečistoća, dok mala količina ulja može da doprinese lakšem skupljanju prašine i ostavi blag sjaj na određenim površinama.

Kako se pravilno koristi?

Sve sastojke treba sipati u čistu bocu sa raspršivačem i dobro promućkati.

Pošto se voda i ulje prirodno razdvajaju, sprej je potrebno ponovo protresti pre svake upotrebe.

Važno je da se ne nanosi velika količina direktno na nameštaj. Bolji način je da se nekoliko puta naprskaju krpa od mikrovlakana, a zatim površina prebriše.

Na taj način se smanjuje mogućnost nastanka masnih tragova i sprečava prekomerno kvašenje nameštaja.

Na kojim površinama ne treba koristiti ovaj sprej?

Iako je mešavina jednostavna za pripremu, nije pogodna za sve materijale.

Sredstva sa sirćetom ne bi trebalo koristiti na:

mermeru;

granitu;

drugim površinama od prirodnog kamena.

Kiselina iz sirćeta može oštetiti površinu, ukloniti sjaj ili ostaviti vidljive tragove.

Oprez je potreban i kod:

antiknog nameštaja;

nezaštićenog drveta;

površina sa osetljivom završnom obradom;

tkanina i tapaciranog nameštaja.

Ulje iz mešavine može ostaviti fleke na materijalima koji upijaju tečnost.

Jednostavan trik, ali uz prethodni test

Pre nego što sprej upotrebite na većoj površini, preporučuje se da ga prvo isprobate na malom, manje vidljivom delu nameštaja.

Ako odgovara materijalu, ovaj jednostavan domaći preparat može biti praktična pomoć za redovno održavanje doma i smanjenje osećaja da se prašina vraća odmah nakon čišćenja.