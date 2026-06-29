Jedan muškarac koji tvrdi da je kao tinejdžer bio klinički mrtav šest minuta, izazvao je veliku pažnju javnosti nakon što je podelio svoje navodno iskustvo bliske smrti i opisao šta je, kako kaže, video “sa druge strane”.

Priča, objavljena na platformi Reddit, brzo je privukla stotine reakcija i ponovo pokrenula raspravu o tome šta se dešava nakon smrti – temi koja već vekovima intrigira ljude širom sveta.

Srce stalo na šest minuta tokom tinejdžerskih godina

Anonimni korisnik naveo je da je u 15. godini doživeo ventrikularnu fibrilaciju, ozbiljan poremećaj srčanog ritma zbog kog mu je srce, kako tvrdi, stalo na oko šest minuta.

Tokom tog perioda, kaže da je imao intenzivno iskustvo koje opisuje kao putovanje kroz različite nivoe svesti i “granice stvarnosti”.

“Sve je počelo svetlošću, a završilo se užasom”

U početku, kako navodi, doživeo je osećaj jakog belog svetla koje ga je umirivalo i delovalo “blagosloveno”.

„Bilo je to sve ono o čemu vam pričaju – mir, svetlost, osećaj prisustva“, napisao je.

Međutim, ubrzo se, prema njegovim rečima, iskustvo potpuno promenilo.

Opisuje da se našao u prostoru bez dimenzija, gde je imao utisak da ga okružuju nepoznate sile koje je isprva protumačio kao anđele, delimično zbog religijskog vaspitanja.

“Osećaj zarobljenosti i užasa”

U nastavku svoje ispovesti, korisnik tvrdi da su ta bića, umesto očekivanog mira, izazvala kod njega osećaj straha i potpunog gubitka kontrole.

„Sputali su me kao da sam na povocu. Umesto utjehe, osećao sam strah i poniženje“, naveo je.

Dodaje i da su mu, prema njegovom subjektivnom doživljaju, ta bića saopštila da je ljudski život deo većeg sistema koji ne razume u potpunosti.

Povratak u život i reakcije okoline

Nakon reanimacije u bolnici, lekari su uspeli da mu ponovo uspostave rad srca. Kada je kasnije ispričao svoje iskustvo, njegova okolina je to pripisala posledicama traume i medicinskom stanju tokom kliničke smrti.

Ipak, on tvrdi da ga to iskustvo nikada nije napustilo i da i dalje veruje u ono što je doživeo.

Rasprava na internetu

Njegova objava izazvala je veliki broj komentara – od onih koji tvrde da su imali slična iskustva tokom kliničke smrti, do skeptika koji sve objašnjavaju neurološkim reakcijama mozga u ekstremnim uslovima.

Tema iskustava bliske smrti i dalje ostaje bez konačnog naučnog odgovora, dok priče poput ove nastavljaju da izazivaju snažne reakcije i podeljena mišljenja.