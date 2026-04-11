Tim bilding može biti prijatan odmor od svakodnevnog posla, ali i neprijatno iskustvo.

Ipak, ono što se dogodilo zaposlenima jedne tehnološke kompanije nadmašuje gotovo sve priče o tome koliko brzo stvari mogu krenuti po zlu.

Tim bilding za 120 zaposlenih

Sve je počelo 2017. godine, kada su direktori kompanije Pleks odlučili da izdvoje oko 427.000 evra za veliki tim bilding u Honduras za 120 zaposlenih koji rade na daljinu. Angažovana je kompanija specijalizovana za organizaciju ovakvih događaja, sa idejom da spoje posao, druženje i zabavu u tropskom okruženju.

U teoriji – savršen plan. U praksi – potpuni haos.

Puzanje kroz pesak i tarantula na tanjiru

Ono što je trebalo da bude luksuzni odmor pretvorilo se u iscrpljujuće i haotično iskustvo. Zaposleni su učestvovali u raznim osmišljenim igrama i to na temperaturama od oko 38 stepeni.

Jedan od zadataka podrazumevao je puzanje kroz pesak, pri čemu se nekoliko učesnika onesvestilo od iscrpljenosti. U drugom, jedna zaposlena je morala da prođe kroz roj vatrenih mrava, nakon čega je ostala prekrivena bolnim ujedaima i ožiljcima.

Situacija je dodatno pogoršana lošom organizacijom medicinske pomoći. Kako je ispričala zaposlena Greta Schlender, u ambulanti nisu imali osnovne lekove, pa su joj ponudili injekciju kao jedino rešenje – iskustvo koje, kako kaže, nikada ranije nije doživela.

Ni ostali izazovi nisu bili ništa lakši. U jednom od njih učesnici su morali da biraju poklopljene tanjire i pojedu ono što se u njima nalazi – što je u jednom slučaju bila mrtva tarantula.

Avantura koju svi žele da zaborave

Čak ni delovi putovanja koji su trebalo da budu opuštajući nisu prošli bez problema. Smeštaj je bio zaražen peščanim buvama, a hrana je često bila nedovoljno termički obrađena, pa su gostima savetovali da sami proveravaju meso pre nego što ga pojedu.

Direktor kompanije je veći deo putovanja proveo je u hotelskoj sobi, boreći se sa infekcijom bakterijom Escherichia coli, zbog koje je izgubio nekoliko kilograma i primao infuziju.

Na kraju, ono što je trebalo da bude nezaboravno iskustvo zbližavanja pretvorilo se u avanturu koju učesnici sigurno neće želeti da ponove, piše Newyorkpost.