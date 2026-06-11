Lii Stir je 37-godišnji istraživač paranormalnog i vlasnik Muzeja ukletih predmeta u Rotherhamu, u Južnom Jorkširu, tvrdi da je Elizabet najukletija lutka u Ujedinjenom Kraljevstvu, a možda i na svetu.

Lutka plaši i napada ljude u muzeju

Lutku je kupio za 1000 evra na eBay-u nakon što je saznao za njene navodne paranormalne aktivnosti 2017. godine.

U početku ju je držao u svojoj kući oko godinu dana, pre nego što je premeštena u muzej, koji se nalazi u nekadašnjoj rudarskoj kući u Rotherhamu, poznatoj kao “Poltergeist House”. Lutka je sada izložena tamo i, kako tvrdi, izaziva probleme.

“Stekla je reputaciju da aktivira protivpožarne alarme i grebe oženjene muškarce,” rekao je Li. “Takođe navodno izaziva električne smetnje, utiče na svetla i elektriku u kućama. I navodno ljudima daje vrlo žive noćne more.

Priličan broj ljudi je sanjao lutku u ljudskoj veličini kako ih prati i ulazi u njihove kuće.”

Li kaže da zapisi pokazuju da je 26 ljudi tvrdilo da ih je Elizabeth ogrebala, napala ili povredila. On i njegova partnerka Sarah postavili su senzore pokreta pored lutke kada je izložena u muzeju.

Senzori su čudno reagovali

“Oni detektuju kretanje ako se nešto pomeri,” rekao je Li.

“Postavili smo dva takva senzora na svaki ugao oko Elizabeth, i oni su počeli da se aktiviraju kao da se nešto nalazi blizu lutke, ali tamo nije bilo ničega.”

“Odlučili smo da postavimo i senzor na pod koji detektuje vibracije. Imali smo tri senzora — jedan direktno ispred lutke i po jedan sa svake strane. Onaj ispred lutke se stalno aktivirao. Takođe smo koristili audio snimanja i kada smo ih preslušali, čuli smo neobične mumlajuće zvuke, što je ukazivalo na to da nešto govori, iako nije bilo ničega.”

Lutka stalno pravi probleme

Li i Sara su nedavno odveli Elizabet u TV emisiju i naišli na probleme tokom puta.

Navodno su imali poteškoće sa uključivanjem svetala u hotelu, alarmi su se oglašavali tokom putovanja vozom do Londona, emisija je imala tehničke probleme dok su napuštali studio, a ekran na stanici St Pancras koji prikazuje informacije o peronima počeo je da prikazuje “delayed, delayed, delayed”.

Elizabet se do sada pojavila na nacionalnoj televiziji četiri puta, uključujući i emisiju Celebrity Road Trip na Channel 4. Takođe je, kako tvrdi Li, izazvala probleme i njegovoj partnerki Sari.

Li je dodao: “Ljudi kažu da je Elizabet ljubomorna. Mnogi su rekli da je zaštitnički nastrojena prema meni, pa zato cilja Sara, i da postaje sve jača i pokazuje jasne znakove prisustva oko nje.”, piše Yahoo.