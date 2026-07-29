Pranje prozora često se pretvori u borbu sa mrljama i tragovima koji ostaju čak i nakon temeljnog čišćenja. Razlog nije uvek loše sredstvo za pranje – problem mogu biti prevelika količina preparata, direktno sunce, pogrešna krpa ili način čišćenja.

Stručnjaci ističu da se jedno jednostavno sredstvo, koje gotovo svako ima u kuhinji, može pokazati veoma efikasnim za blistava stakla – alkoholno sirće.

Sirće efikasno uklanja kamenac sa stakla

Prema navodima nemačkog potrošačkog portala ÖKO-TEST, sirće može biti odlična osnova za domaće sredstvo za pranje prozora jer njegova kiselina rastvara kamenac i tvrdokorne naslage prljavštine, čime pomaže da na staklu ostane manje tragova.

Sličnu preporuku daje i nemački javni servis NDR, koji navodi da mala količina sirćeta dodata u vodu može olakšati uklanjanje kamenca i nečistoća sa prozora.

Ipak, za redovno održavanje prozora stručnjaci preporučuju toplu vodu sa nekoliko kapi deterdženta za sudove, dok sirće treba koristiti umereno i kada je potrebno ukloniti upornije naslage.

Kako pravilno koristiti sirće?

Za čišćenje stakla može se napraviti jednostavan rastvor vode i sirćeta.

Preporuka portala ÖKO-TEST je odnos 1:1, ali ovu mešavinu treba koristiti isključivo za staklene površine.

Veoma je važno da se prvo očiste:

ramovi prozora,

gumene zaptivke.

Za njih je najbolje koristiti blagu vodu sa malo deterdženta, a zatim ih dobro osušiti. Tek nakon toga treba oprati stakla kako prljava voda ne bi ostavila tragove na već očišćenoj površini.

Izbegavajte pranje po jakom suncu

Nakon nanošenja sredstva, staklo treba odmah preći gumenim brisačem ili čistom mikrofiber krpom.

Pranje prozora najbolje je obavljati kada nema direktnog sunca, jer se voda tada sporije suši i manja je verovatnoća da će ostati fleke ili mrlje.

Gde sirće ne treba koristiti?

Iako je veoma korisno za staklo, sirće nije pogodno za sve delove prozora.

Stručnjaci upozoravaju da često izlaganje gumenih zaptivki sirćetnoj kiselini može ubrzati njihovo propadanje, pa ih treba čistiti blagim sredstvima.

Takođe, sirće nije preporučljivo koristiti na prozorskim daskama od prirodnog kamena, jer kiselina može oštetiti njihovu površinu i narušiti izgled materijala.