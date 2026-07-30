Povratak sa letovanja ili dužeg putovanja obično znači raspakivanje kofera, pranje veša i povratak svakodnevnim obavezama. Međutim, postoji jedna navika koju mnogi preskaču, a koja može biti važna za bezbednost vode koju pijete.

Ako u stanu ili kući niko nije boravio danima ili nedeljama, voda u cevima je sve to vreme stajala. Stručnjaci upozoravaju da je zato po povratku preporučljivo ne piti odmah vodu iz česme, već najpre isprati kućne instalacije.

Šta se dešava sa vodom koja dugo stoji u cevima?

Kada se slavine ne koriste duže vreme, voda stagnira u cevima i može izgubiti kvalitet. To može dovesti do nekoliko promena:

može doći do razvoja mikroorganizama, uključujući bakterije poput legionele u određenim uslovima,

poput legionele u određenim uslovima, voda duže ostaje u kontaktu sa cevima, pa kod starijih instalacija može sadržati veće količine metala poput bakra ili olova,

menja se ukus i miris vode zbog stajanja i taloženja minerala.

Upravo zato stručnjaci savetuju da se voda koja je dugo stajala ne koristi odmah za piće ili pripremu hrane.

Koliko dugo treba puštati vodu?

Po dolasku kući otvorite sve slavine koje se nisu koristile tokom vašeg odsustva – u kuhinji, kupatilu, kao i na terasi ili u dvorištu, ukoliko ih imate.

Hladnu vodu ostavite da teče nekoliko minuta, a kod većih kuća ili složenijih instalacija i do dvadesetak minuta. Dobar pokazatelj da je sveža voda stigla iz vodovodne mreže jeste kada voda postane primetno hladnija na dodir.

Na taj način iz cevi se uklanja voda koja je stajala tokom vašeg odsustva.

Ne zaboravite ni bojler

Ako je bojler bio isključen i nije korišćen duži period, preporučuje se da se ispusti i voda iz toplovodne instalacije pre ponovne upotrebe.

Kod uređaja koji dugo nisu radili korisno je i povremeno ukloniti kamenac i druge naslage, jer one mogu uticati na kvalitet vode i efikasnost rada bojlera.

Jednostavna navika koja može biti korisna

Puštanje vode nekoliko minuta po povratku sa odmora traje kratko, ali može doprineti tome da iz slavine ponovo poteče sveža voda iz vodovodne mreže.

Zato, pre nego što natočite prvu čašu vode ili uključite aparat za kafu, odvojite nekoliko minuta za ispiranje kućnih instalacija.