Ako ste u kupatilu, podrumu ili ostavi primetili sitnog srebrnog insekta koji munjevito nestane čim upalite svetlo, najverovatnije je reč o srebrnoj ribici. Iako nije opasna za ljude, ne ujeda i ne prenosi bolesti, njeno prisustvo ne treba zanemariti.

Osim što može da ošteti pojedine predmete u domaćinstvu, srebrna ribica često ukazuje na povećanu vlagu u prostoriji, što može biti znak da je potrebno proveriti stanje zidova, cevi ili ventilacije.

Gde se srebrne ribice najčešće kriju?

Srebrne ribice vole tamna, topla i vlažna mesta, pa se najčešće mogu pronaći u:

kupatilima,

podrumima,

ostavama,

tavanima,

iza lajsni i nameštaja,

ispod podova i u sitnim pukotinama.

Najaktivnije su tokom noći, dok se preko dana kriju na mestima do kojih retko dopire svetlost.

Čime se hrane?

Iako mnogi veruju da jedu isključivo papir, njihova ishrana je mnogo raznovrsnija.

Hrane se materijalima koji sadrže skrob i šećere, pa mogu oštetiti:

knjige i časopise,

tapete,

fotografije,

papir i lepak,

tkanine,

brašno,

ovsene pahuljice,

testeninu i druge suve namirnice.

Zbog toga ih nije neuobičajeno pronaći u bibliotekama, arhivama, kancelarijama, ali i u kuhinjama i ostavama.

Zašto se pojavljuju u domu?

Glavni razlog njihove pojave jeste povećana vlažnost vazduha.

Često se nastanjuju u starijim kućama i stanovima sa lošom ventilacijom, kao i na mestima gde postoji kondenzacija ili curenje vode.

Pored vlage, privlače ih i lako dostupni izvori hrane, zbog čega će se zadržati tamo gde imaju povoljne uslove za život.

Kako da ih se rešite?

Borba protiv srebrnih ribica može biti dugotrajna jer se odlično skrivaju. Zato stručnjaci preporučuju da se prvenstveno uklone uslovi koji im odgovaraju.

Najefikasnije mere su:

zatvorite pukotine oko prozora, vrata i zidova;

proverite da li negde cure cevi i otklonite kvarove;

poboljšajte provetravanje prostorija ili koristite odvlaživač vazduha;

uklonite buđ ukoliko se pojavila;

stare knjige, časopise i dokumenta čuvajte u plastičnim kutijama sa poklopcem umesto u kartonskim kutijama;

brašno, testeninu, žitarice i druge suve namirnice držite u dobro zatvorenim posudama.

Kada im uskratite vlagu i izvore hrane, znatno ćete smanjiti mogućnost njihovog razmnožavanja.

Samo usisavanje nije dovoljno

Redovno usisavanje može privremeno da smanji broj srebrnih ribica, ali neće trajno rešiti problem ako u prostoru i dalje postoji povećana vlaga ili lako dostupna hrana.

Najbolji rezultati postižu se kombinacijom redovnog održavanja doma, dobre ventilacije, smanjenja vlažnosti vazduha i pravilnog skladištenja hrane i papirnih predmeta.

Ukoliko se srebrne ribice uporno vraćaju i pored svih preduzetih mera, to može biti znak da u domu postoji skriven problem sa vlagom koji bi trebalo što pre otkriti i sanirati.