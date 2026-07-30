Tokom naredne nedelje mnogi će shvatiti da zaslužuju mnogo više nego što su do sada prihvatali.

Hiron kreće retrogradno u Biku 3. avgusta, donoseći priliku za isceljenje samopouzdanja i osećaja sopstvene vrednosti. To je poziv da postavite jasne granice i prestanete da pristajete na manje nego što zaslužujete.

Venera ulazi u Vagu 6. avgusta, donoseći sreću, obilje i povoljne prilike kroz ljubavne i poslovne odnose. Merkur 9. avgusta ulazi u Lava, dajući vam hrabrost da jasno izrazite svoje želje i napravite važan korak ka ciljevima.

Evo koji su najsrećniji dani za svaki horoskopski znak:

Ovan

Najsrećniji dan: petak, 7. avgust

Imate sve što vam je potrebno da uspete. Trigon Sunca u Lavu i retrogradnog Saturna u Ovnu pomaže vam da shvatite da ne morate stalno da se borite za svaki uspeh. Ulazite u period u kojem će mnoge stvari dolaziti prirodnije. Verujte da možete privući sreću bez stalne borbe i naučite da uživate u putu ka uspehu.

Bik

Najsrećniji dan: ponedeljak, 3. avgust

Ovo je prilika da promenite način na koji gledate sebe. Retrogradni Hiron u vašem znaku pomaže vam da prepoznate gde ste pristajali na manje nego što zaslužujete. Budite ono što zaista jeste, umesto da pokušavate da ispunite tuđa očekivanja. Jedna promena u načinu razmišljanja može promeniti čitav vaš život.

Blizanci

Najsrećniji dan: četvrtak, 6. avgust

Venera u Vagi podseća vas da život nije samo posao i karijera. Sada vam ljubav, porodica i lična sreća postaju važniji nego poslovni uspesi. Zapitajte se šta vas zaista čini srećnim i počnite da gradite život kakav ste oduvek želeli.

Rak

Najsrećniji dan: petak, 7. avgust

Vaš trud konačno počinje da se isplaćuje. Mogući su finansijski dobici zahvaljujući poslu ili ranijim ulaganjima, uključujući i pasivne izvore prihoda. Sve što ste godinama gradili sada donosi rezultate.

Lav

Najsrećniji dan: nedelja, 9. avgust

Merkur ulazi u vaš znak i donosi vam priliku da se istaknete. Novi poslovni i lični izazovi biće pred vama, ali je važno da ostanete verni sebi. Ne tražite potvrdu drugih – autentičnost će vam otvoriti vrata uspeha.

Devica

Najsrećniji dan: sreda, 5. avgust

Poslednja četvrt Meseca u Biku pomaže vam da pronađete unutrašnji mir. Oslobodite se osećaja krivice i zatvorite stara poglavlja. Tek kada to učinite, bićete spremni za novu fazu života punu sreće i uzbudljivih prilika.

Vaga

Najsrećniji dan: četvrtak, 6. avgust

Venera ulazi u vaš znak i pojačava vašu harizmu i moć privlačenja. Ovo je idealan period za ljubav, nova poznanstva i ostvarenje želja. Ipak, nemojte žuriti – posvetite vreme sebi i priznajte sebi koliko vredite.

Škorpija

Najsrećniji dan: nedelja, 9. avgust

Merkur u Lavu donosi velike promene u karijeri. Moguća je unapređenje, nova poslovna ponuda ili čak preseljenje zbog posla. Prihvatite promene jer vas upravo one vode ka uspehu i finansijskom napretku.

Strelac

Najsrećniji dan: petak, 7. avgust

Nemojte biti prestrogi prema sebi. Neka razočaranja iz prošlosti sada ostaju iza vas, a pred vama se otvaraju mogućnosti za putovanja, ljubav i novi početak. Verujte svojim snovima i napravite prvi korak.

Jarac

Najsrećniji dan: četvrtak, 6. avgust

Navikli ste da naporno radite kako biste ostvarili ciljeve, ali sada je vreme da malo usporite. Venera u Vagi podseća vas da uspeh ne mora uvek da bude rezultat iscrpljujuće borbe. Dopustite sebi da uživate u plodovima svog rada.

Vodolija

Najsrećniji dan: sreda, 5. avgust

Ponekad sreća dolazi tek kada otpustite ono što vas sputava. Poslednja četvrt Meseca u Biku pomaže vam da se oslobodite zastarelih planova, uverenja ili odnosa koji vas više ne ispunjavaju. Budite otvoreni za nove mogućnosti.

Ribe

Najsrećniji dan: četvrtak, 6. avgust

Venera u Vagi donosi period finansijske stabilnosti i skladnijih odnosa. Posebno su naglašena zajednička ulaganja, poslovna partnerstva i zajedničke finansije. Nastavite da gradite život ispunjen mirom i ravnotežom – nagrade neće izostati, piše Your tango.