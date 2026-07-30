Sušenje staklenih flaša, bokala i termosa nakon pranja često ume da bude veći izazov od samog čišćenja. Iako se lako peru ručno ili u mašini za sudove, njihova unutrašnjost može satima da ostane vlažna, što pogoduje stvaranju neprijatnih mirisa i naslaga kamenca.

Problem je posebno izražen kod uskih flaša i termosa. Kada ih okrenete naopako, otvor nalegne na podlogu i sprečava normalno strujanje vazduha, pa se vlaga zadržava mnogo duže nego što biste očekivali.

Međutim, postoji jednostavan trik za koji vam je potreban samo jedan predmet koji gotovo svako ima u kuhinji – obična drvena varjača.

Kako drvena varjača pomaže da se flaša brže osuši?

Drvena varjača može da ubrza sušenje unutrašnjosti flaše jer omogućava bolju cirkulaciju vazduha i pomaže da se preostala vlaga brže ukloni.

Postupak je veoma jednostavan:

Flašu ili termos dobro operite i isperite.

Prospite što više vode iz unutrašnjosti.

Trik možete primeniti i nakon pranja u mašini za sudove.

Kada u flaši ostane samo tanak sloj vlage, ubacite dršku čiste, nelakirane drvene varjače u otvor.

Ostavite nekoliko minuta da vazduh slobodno cirkuliše.

U većini slučajeva, flaša će biti potpuno suva za oko 15 minuta.

Na šta treba obratiti pažnju?

Da bi ovaj trik bio bezbedan i efikasan, važno je pridržavati se nekoliko pravila.

Pre svega, drvena varjača mora biti potpuno čista i suva. Vlažno ili prljavo drvo može pogodovati razvoju bakterija, što nije poželjno kada je reč o posudama iz kojih pijete vodu.

Takođe, drška ne sme u potpunosti da zatvori otvor flaše. Potrebno je da ostane dovoljno prostora kako bi vlažan vazduh mogao nesmetano da izlazi.

Neki savetuju da se flaša nakon ubacivanja varjače okrene naopako. Iako i to može pomoći, postoji veća mogućnost da se posuda prevrne, pa je potrebno obratiti pažnju na stabilnost.

Ne zaboravite da osušite i varjaču

Nakon što završite sa sušenjem flaše, ostavite i drvenu varjaču da se dobro osuši na vazduhu pre nego što je ponovo upotrebite. Tako ćete sprečiti zadržavanje vlage i produžiti njen vek trajanja.

Ovaj jednostavan trik ne zahteva nikakvu posebnu opremu, a može da vam uštedi vreme i pomogne da staklene flaše, bokali i termosi budu potpuno suvi i spremni za narednu upotrebu.