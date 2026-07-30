- Pre svega mi naši ljudi iz Beograda i Novog Sada i drugih bogatijih delova Srbije trebalo da dolaze ovde i da ostavljaju novac ovde, siguran sam da će onda i straci ovo da traže što je moguće više. I što biste vi mladi rekli, ovo je najinstagramičnije mesto, ako se to tako kaže, tako da će ljudi da dolaze. Ali smo morali da uložimo dole i u Železničku stanicu i u amfiteatar i u prirodnjački muzej, da ponudite ljudima neki sadržaj i potrebno je još sadržaja i verujem na kraju da će biti zadovoljni - rekao je Vučić.