Lenita Moreno (25) uhapšena je po optužbi za podmetanje požara u vezi sa požarom 10. jula, za koji istražitelji kažu da je prouzrokovao štetu od 108.000 dolara i da je izazvan upotrebom tampona i drugih zapaljivih predmeta.

Požar je izbio dan pre venčanje

Prema sudskim dokumentima koje je objavio novinski dom KUTV iz Jute, požar je izbio u prostoriji Društva za pomoć u zgradi Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana kada su Moreno, njen neidentifikovani mladoženja i članovi porodice pripremali crkvu za venčanje para sledećeg dana.

Porodica je navodno rekla da su hteli da napuste crkvu u Kejsvilu kada se oglasio protivpožarni alarm. Jedan prolaznik je koristio vodu sa venčanih ukrasa da ugasi požar, dok je drugi koristio aparat za gašenje požara.

Istražitelji su rekli da je požar izgleda podmetnut ispod stolice koristeći „neobične predmete, uključujući i nešto što je izgledalo kao tampon“.

Ukrala je 2 upaljača u lokalnoj prodavnici

Mladoženja je navodno rekao detektivima da su on i Moreno bili u prostoriji gde je požar izbio. Takođe je navodno rekao detektivima da su on i Moreno ranije tog dana bili u prodavnici hardvera „Ace Hardware“.

Policija je saopštila da su kontaktirali prodavnicu, a zaposleni tamo su dostavili video snimak na kojem Moreno krade dva upaljača. Policija je tvrdila da je mogla da vidi Moreno kako hoda prema upaljačima, uzima nepoznati broj i sakriva ih kod sebe.

Rekli su da je Moreno priznala da je ukrala iz prodavnice „Ace Hardware“, ali da neće otkriti šta je ukrala.

„Veruje se da je Lenita (Tesa) podmetnula požar u crkvi dok je petoro ljudi još uvek bilo unutra“, navodi se kao verovatni uzrok. „Lenita nije dobila dozvolu za venčanje za svoje venčanje koje je trebalo da se održi sledećeg dana nakon požara, ali je lagala rekavši da jeste.“

Pored podmetanja požara, Moreno je optužena za krađu u maloprodaji i davanje lažnih informacija policajcu, piše Guardian.