Uprkos promenljivim vremenskim uslovima, sa dolaskom toplijih dana očekuje se porast temperatura, ali i veća pojava sitnih kućnih štetočina. Zato je pravo vreme da domaćinstva unapred preduzmu preventivne mere.

Stručnjaci upozoravaju da se bliži period kada su bubašvabe najaktivnije, jer izlaze iz mirovanja i traže hranu i zaklon u zatvorenim prostorima. S obzirom na to da profesionalne usluge suzbijanja mogu biti skupe, preporučuje se isprobavanje jednostavnih i pristupačnih rešenja.

Lovorov list kao prirodni saveznik

Bubašvabe su poznate po svojoj otpornosti i upornosti, ali postoji jedan miris koji im izuzetno smeta – lovorov list. Njegova aroma deluje kao prirodni repelent, zbog čega ove insekte tera da se udalje iz prostora u kojem se nalazi.

Pored toga što su neprijatne, bubašvabe mogu predstavljati i zdravstveni rizik. Poznato je da prenose bakterije poput salmonele i E. coli, što može dovesti do probavnih tegoba i alergijskih reakcija, naročito kod osetljivijih grupa poput dece i starijih.

Kako koristiti lovorov list

Primena je jednostavna: rasporedite nekoliko suvih listova na mestima gde se bubašvabe najčešće pojavljuju – iza kuhinjskih aparata, u ormarićima, ispod sudopere ili pored pukotina u zidovima.

Da bi efekat bio optimalan, listove je potrebno menjati na svake dve nedelje.

Za dugoročnu zaštitu, ovaj trik je najbolje kombinovati sa redovnim održavanjem higijene – čuvanjem hrane u zatvorenim posudama, čišćenjem površina i uklanjanjem ostataka hrane i tečnosti.

 