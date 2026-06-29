Kako leto ulazi u pun zamah, među turistima iz Srbije i regiona ponovo se otvara isto pitanje – gde se ovog leta zaista može proći povoljnije, a gde odmor postaje luksuz. Poređenja cena između Grčke, Hrvatske i Crne Gore sve češće dominiraju društvenim mrežama i razgovorima onih koji planiraju letovanje.

Upravo jedno iskustvo iz Grčke ponovo je pokrenulo raspravu, nakon što je jedan turista iz Hrvatske podelio račun iz restorana koji ga je, kako kaže, prijatno iznenadio.

Povoljnije nego na Jadranu?

Prema njegovim navodima, cene u grčkom restoranu bile su značajno niže u odnosu na ono na šta je navikao u popularnim destinacijama na Jadranu.

Posebno ističe cenu flaširane vode od 1 litra, koja košta 1 evro, što smatra osetno povoljnijim nego u hrvatskim turističkim mestima.

Najviše pažnje, međutim, privukao je ukupan iznos večere za četiri osobe.

Tradicionalna grčka večera za 52 evra

Na računu se nalaze različita tradicionalna jela i pića:

grčka salata – 7,50 evra

punjene tikvice („gialantzi“) – 6,00 evra

suzuk – 8,50 evra

srdela na žaru – 8,00 evra

riba „koutsomires“ – 11,00 evra

voda 1L – 1,00 evro

pivo 0,5L – 10,00 evra

Ukupan iznos računa bio je 52,00 evra.

“Kod nas to ne može ispod 100 evra”

Turista je uporedio cene sa Hrvatskom, navodeći da bi sličan obrok na Jadranu, prema njegovom mišljenju, teško mogao da košta manje od 100 evra.

Kako tvrdi, ovakvi primeri dodatno učvršćuju utisak da je Grčka i dalje jedna od povoljnijih opcija za letovanje, posebno kada je reč o restoranima i svakodnevnoj potrošnji.

Ipak, cene u turističkim mestima variraju u zavisnosti od lokacije, sezone i tipa ugostiteljskog objekta, pa iskustva putnika mogu biti prilično različita.

Kako leto ulazi u pun zamah, među turistima iz Srbije i regiona ponovo se otvara isto pitanje – gde se ovog leta zaista može proći povoljnije, a gde odmor postaje luksuz. Poređenja cena između Grčke, Hrvatske i Crne Gore sve češće dominiraju društvenim mrežama i razgovorima onih koji planiraju letovanje.

Upravo jedno iskustvo iz Grčke ponovo je pokrenulo raspravu, nakon što je jedan turista iz Hrvatske podelio račun iz restorana koji ga je, kako kaže, prijatno iznenadio.

Povoljnije nego na Jadranu?

Prema njegovim navodima, cene u grčkom restoranu bile su značajno niže u odnosu na ono na šta je navikao u popularnim destinacijama na Jadranu.

Posebno ističe cenu flaširane vode od 1 litra, koja košta 1 evro, što smatra osetno povoljnijim nego u hrvatskim turističkim mestima.

Najviše pažnje, međutim, privukao je ukupan iznos večere za četiri osobe.

Tradicionalna grčka večera za 52 evra

Na računu se nalaze različita tradicionalna jela i pića:

grčka salata – 7,50 evra

punjene tikvice („gialantzi“) – 6,00 evra

suzuk – 8,50 evra

srdela na žaru – 8,00 evra

riba „koutsomires“ – 11,00 evra

voda 1L – 1,00 evro

pivo 0,5L – 10,00 evra

Ukupan iznos računa bio je 52,00 evra.

“Kod nas to ne može ispod 100 evra”

Turista je uporedio cene sa Hrvatskom, navodeći da bi sličan obrok na Jadranu, prema njegovom mišljenju, teško mogao da košta manje od 100 evra.

Kako tvrdi, ovakvi primeri dodatno učvršćuju utisak da je Grčka i dalje jedna od povoljnijih opcija za letovanje, posebno kada je reč o restoranima i svakodnevnoj potrošnji.

Ipak, cene u turističkim mestima variraju u zavisnosti od lokacije, sezone i tipa ugostiteljskog objekta, pa iskustva putnika mogu biti prilično različita.