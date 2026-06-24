U blizini Bulevara kralja Aleksandra danas se oko 16 časova odigrala drama kada su se, prema nezvaničnim informacijama, u blizini jednog ugostiteljskog objekta začuli zvuci nalik ispaljivanju hitaca.

U ovom incidentu na sreću nema povređenih. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) izašli su na lice mesta, ali tokom uviđaja nisu pronašli čaure. Takođe, pojedini očevici navode da je zvuk zapravo bio sličan petardama.

Prema prvim informacijama je napadač navodno uleteo u kafić. međutim, vlasnik je demantovao da se bilo kakva pucnjava dogodila u samom kafiću.

Prema njegovim rečima, snažan prasak se zapravo čuo negde u blizini objekta, a ne u samom lokalu. Vlasnik je tom prilikom istakao i svoju tvrdnju da je zvuk koji je uznemirio prolaznike navodno mogao biti i obična petarda.

Kako navode očevici sa lica mesta, pucnji su se čuli, ali niko nema informacije o tome da li je do pucnjave došlo.

- Bila sam u salonu kada se odjednom začula neka pucnjava. Mislila sam da deca bacaju petarde, ali sam za svaki slučaj krenula da zatvorim vrata. Provirila sam i videla neki dim, a ubrzo nakon toga i policiju. Radnica iz radnje pored je na nadzornim kamerama videla mladiće kako beže i ulaze u beli automobil - kaže jedna žena iz radnje u blizini koje se dogodio incident.

Policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti i detalja ovog događaja.

Alo/Telegraf/Kurir

(BONUS VIDEO)