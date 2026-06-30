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Zalepio aluminijumsku foliju na prozor: Evo da li se ovako stvarno hladi stan tokom paklenih vrućina
Veče pre novog vrelog dana uzeo je običnu aluminijumsku foliju i zalepio je preko prozora običnom lepljivom trakom
"Paket novih mera neće biti teret za budžet, niti će narušiti fiskalna pravila!" Profesor Đuričin o merama koje je najavio predsednik VučićPrethodna vest
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