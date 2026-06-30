Kad temperature pređu 35 stepeni, svi traže bilo kakav način da rashlade stan bez klime i ogromnih računa za struju.

Jedan trik poslednjih dana masovno kruži internetom - aluminijumska folija na prozorima.

Zvuči čudno, ali mnogi tvrde da pravi veliku razliku.

Ideja je jednostavna: sjajna strana folije odbija sunčeve zrake pre nego što zagreju staklo i prostoriju. Za razliku od zavesa koje ipak upiju deo toplote, folija veći deo sunčeve energije vraća napolje.

Drugim rečima, sunce manje greje stan.

Jedan novinar iz britanskog Expressa odlučio je da proveri da li ovaj trik zaista radi tokom jakog toplotnog talasa.

Izabrao je sobu u kući koja je tokom jutra direktno na udaru sunca i u kojoj temperatura redovno postaje nepodnošljiva.

Dan pre eksperimenta temperatura u toj prostoriji skočila je sa 26 na čak 31 stepen.

Veče pre novog vrelog dana uzeo je običnu aluminijumsku foliju i zalepio je preko prozora običnom lepljivom trakom.

Priznao je da prizor spolja nije bio baš reprezentativan.

Kaže da je kuća izgledala pomalo čudno i našalio se da bi komšije mogle pomisliti da unutra krije nešto sumnjivo.

Ali rezultat ga je iznenadio.

Već sutradan oko podneva, kada je ušao u sobu, odmah je osetio razliku.

Vazduh je bio primetno prijatniji nego u ostatku kuće.

Da bi proverio da li je to samo subjektivan osećaj, izmerio je temperaturu u dve prostorije.

U trpezariji, gde nije bilo folije na prozorima, termometar je pokazao čak 36 stepeni.

U sobi sa aluminijumskom folijom temperatura je bila 31 stepen.

Razlika od čak 5 stepeni.

Zaključak je bio jasan, trik zaista može da pomogne tokom velikih vrućina.

Naravno, postoji i mana.

Estetski ne izgleda baš najlepše i prozori prekriveni folijom mogu delovati neobično.

Ali kad krenu tropske noći i stan se pretvori u rernu, mnogima izgled postane najmanji problem.

Ako nemate klimu ili želite da smanjite njeno korišćenje, ovo može biti jednostavan i jeftin trik koji vredi probati.