Čokolada je jedna od najomiljenijih poslastica na svetu, bilo da je reč o beloj, mlečnoj ili tamnoj varijanti, sa orašastim plodovima, voćem ili različitim vrstama zaslađivača. Ipak, postoje ekskluzivne čokolade čija cena dostiže vrtoglave iznose i koje su namenjene kolekcionarima, ljubiteljima luksuza i vrhunskih gastronomskih iskustava.

Donosimo pregled nekih od najskupljih čokoladnih kreacija na svetu.

1. Jaguar – luksuzna čokolada od retkog kakaa

Na vrhu liste najskupljih čokolada nalazi se Jaguar, luksuzna tamna čokolada kompanije To'ak Chocolate iz Ekvadora.

Pravi se od izuzetno retke sorte kakaa Ancient Nacional (Grand Cru), koja se smatra jednom od najređih na svetu. Pakovanje je nastalo u saradnji sa ekvadorskim umetnikom Enrikestuartom i krasi ga umetničko delo „El Jaguar“, simbol čuvara Amazona i drevnog kakaa.

Proizvođač navodi da čokolada ima bogate arome jasmina, crvenog bobičastog voća, grejpfruta, prženog kakaa i kremastih orašastih nota.

Ova čokolada sa 75 odsto kakaa proizvedena je u limitiranoj seriji od svega 500 komada, a 50 grama košta 490 dolara.

2. The $1.5 Million Delight

Jedna od najskupljih čokoladnih kreacija ikada predstavljena nosi naziv The $1.5 Million Delight, a osmislila ju je kompanija Lake Forest Confections.

Iako sadrži luksuzne praline, najveći deo njene vrednosti ne čini sama čokolada, već ekskluzivni nakit koji dolazi u kompletu. U kutiji se nalaze narukvice, ogrlice i prstenje ukrašeni dragim kamenjem.

Sa cenom od 1,5 miliona dolara, ova kreacija predstavlja spoj vrhunskih poslastica i luksuznog nakita.

3. La Madeline au Truffe

Magazin Forbes svojevremeno je La Madeline au Truffe proglasio jednom od najskupljih čokoladnih poslastica na svetu.

Kreirao ju je danski čokolatijer Fric Knipšilt, osnivač kompanije Knipschildt Chocolatier.

Ova luksuzna poslastica pravi se od Valrhona tamne čokolade, slatke pavlake, vanile, ulja od tartufa i jednog retkog francuskog Perigord tartufa, nakon čega se prekriva slojem čokolade i uvalja u fini kakao.

Poslužuje se u elegantnoj zlatnoj kutiji, a jedan komad košta oko 255 dolara.

4. Zlatno pegavo čokoladno jaje

Britanski čokolatijer Vilijam Kurli sa svojim timom napravio je impresivno The Golden Speckled Egg, čokoladno jaje teško oko 50 kilograma.

Napravljeno je od vrhunske Amedei čokolade proizvedene od kakaa iz venecuelanskog regiona Čuao, poznatog po jednom od najkvalitetnijih kakao zrna na svetu.

Jaje je bilo ukrašeno jestivim listićima zlata, čokoladnim tablama, manjim jajima i tartufima, a njegova izrada trajala je više od tri dana.

Na humanitarnoj aukciji u Londonu 2012. godine prodato je za gotovo 8.500 evra, čime je postavljen rekord za najskuplje čokoladno jaje bez dragog kamenja.

Iako većina ljubitelja čokolade nikada neće imati priliku da proba ove ekskluzivne poslastice, one pokazuju koliko daleko mogu da odu zanatsko umeće, retki sastojci i luksuzna prezentacija kada je reč o svetu čokolade.