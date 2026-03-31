Većina ljudi u domaćinstvu koristi plastične posude iznova i iznova. Međutim, s vremenom se javlja poznat problem – mrlje koje je teško ukloniti, čak i nakon temeljog pranja.
Upravo tu na scenu stupa jednostavan trik jedne bake za uklanjanje tvrdokornih mrlja, koji je u međuvremenu osvojio internet.
TikTok korisnica „ariganja“ podelila je video u kojem prikazuje metod koji je naučila od bake svoje prijateljice, a mnogi su ga već proglasili „najboljim trikom ikada“.
Kako funkcioniše bakin trik
U videu pokazuje plastičnu posudu sa upornim mrljama koje nisu nestale ni nakon pranja. Rešenje je iznenađujuće jednostavno:
- pocepkajte papirni ubrus na manje komade
- napunite posudu do pola vrućom vodom
- dodajte nekoliko kapi tečnog deterdženta
- zatvorite posudu i dobro je protresite
Papirni ubrus tokom mućkanja deluje kao blagi abraziv i pomaže da se mrlje „odlepe“ sa površine plastike.
Nakon nekoliko minuta, posuda izgleda kao nova – bez tragova mrlja.
Reakcije: „Radi zaista!“
Video je izazvao oduševljenje korisnika koji su odmah isprobali trik:
„Mogu da potvrdim – radi! I ne treba mnogo vode. Fantastično!“
„Upravo sam odustao od ribanja posude od crvenog sosa, a onda mi je ovaj video iskočio – kao da me algoritam čuje!“
Dodatni saveti korisnika
Mnogi su podelili i svoje varijacije ovog trika:
- malo ulja pre korišćenja posude može sprečiti nastanak mrlja
- so u vreloj vodi može imati sličan efekat čišćenja
- neki tvrde da ovu metodu koriste decenijama
Sledeći put kada se suočite sa upornim mrljama, možda nećete morati da ribate satima. Ponekad je dovoljno samo malo vode, deterdženta i jedan jednostavan trik koji se prenosi generacijama.
