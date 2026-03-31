Većina ljudi u domaćinstvu koristi plastične posude iznova i iznova. Međutim, s vremenom se javlja poznat problem – mrlje koje je teško ukloniti, čak i nakon temeljog pranja.

Upravo tu na scenu stupa jednostavan trik jedne bake za uklanjanje tvrdokornih mrlja, koji je u međuvremenu osvojio internet.

TikTok korisnica „ariganja“ podelila je video u kojem prikazuje metod koji je naučila od bake svoje prijateljice, a mnogi su ga već proglasili „najboljim trikom ikada“.

Kako funkcioniše bakin trik

U videu pokazuje plastičnu posudu sa upornim mrljama koje nisu nestale ni nakon pranja. Rešenje je iznenađujuće jednostavno:

  • pocepkajte papirni ubrus na manje komade
  • napunite posudu do pola vrućom vodom
  • dodajte nekoliko kapi tečnog deterdženta
  • zatvorite posudu i dobro je protresite

Papirni ubrus tokom mućkanja deluje kao blagi abraziv i pomaže da se mrlje „odlepe“ sa površine plastike.

Nakon nekoliko minuta, posuda izgleda kao nova – bez tragova mrlja.

Reakcije: „Radi zaista!“

Video je izazvao oduševljenje korisnika koji su odmah isprobali trik:

„Mogu da potvrdim – radi! I ne treba mnogo vode. Fantastično!“

„Upravo sam odustao od ribanja posude od crvenog sosa, a onda mi je ovaj video iskočio – kao da me algoritam čuje!“

Dodatni saveti korisnika

Mnogi su podelili i svoje varijacije ovog trika:

  • malo ulja pre korišćenja posude može sprečiti nastanak mrlja
  • so u vreloj vodi može imati sličan efekat čišćenja
  • neki tvrde da ovu metodu koriste decenijama

Sledeći put kada se suočite sa upornim mrljama, možda nećete morati da ribate satima. Ponekad je dovoljno samo malo vode, deterdženta i jedan jednostavan trik koji se prenosi generacijama.