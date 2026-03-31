Većina ljudi u domaćinstvu koristi plastične posude iznova i iznova. Međutim, s vremenom se javlja poznat problem – mrlje koje je teško ukloniti, čak i nakon temeljog pranja.

Upravo tu na scenu stupa jednostavan trik jedne bake za uklanjanje tvrdokornih mrlja, koji je u međuvremenu osvojio internet.

TikTok korisnica „ariganja“ podelila je video u kojem prikazuje metod koji je naučila od bake svoje prijateljice, a mnogi su ga već proglasili „najboljim trikom ikada“.

Kako funkcioniše bakin trik

U videu pokazuje plastičnu posudu sa upornim mrljama koje nisu nestale ni nakon pranja. Rešenje je iznenađujuće jednostavno:

pocepkajte papirni ubrus na manje komade

napunite posudu do pola vrućom vodom

dodajte nekoliko kapi tečnog deterdženta

zatvorite posudu i dobro je protresite

Papirni ubrus tokom mućkanja deluje kao blagi abraziv i pomaže da se mrlje „odlepe“ sa površine plastike.

Nakon nekoliko minuta, posuda izgleda kao nova – bez tragova mrlja.

Reakcije: „Radi zaista!“

Video je izazvao oduševljenje korisnika koji su odmah isprobali trik:

„Mogu da potvrdim – radi! I ne treba mnogo vode. Fantastično!“

„Upravo sam odustao od ribanja posude od crvenog sosa, a onda mi je ovaj video iskočio – kao da me algoritam čuje!“

Dodatni saveti korisnika

Mnogi su podelili i svoje varijacije ovog trika:

malo ulja pre korišćenja posude može sprečiti nastanak mrlja

so u vreloj vodi može imati sličan efekat čišćenja

neki tvrde da ovu metodu koriste decenijama

Sledeći put kada se suočite sa upornim mrljama, možda nećete morati da ribate satima. Ponekad je dovoljno samo malo vode, deterdženta i jedan jednostavan trik koji se prenosi generacijama.