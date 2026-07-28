Slab mlaz vode iz tuša jedan je od najčešćih problema u kupatilu. Umesto snažnog i ravnomernog mlaza, voda počinje da izlazi na nekoliko strana ili veoma slabo, zbog čega mnogi pomisle da je vreme za kupovinu nove tuš-ruže ili da je problem u instalacijama.

Međutim, uzrok je često mnogo jednostavniji – naslage kamenca koje se vremenom nakupljaju u sitnim otvorima kroz koje prolazi voda.

Zašto tuš gubi snagu?

Voda u domaćinstvima sadrži minerale poput kalcijuma i magnezijuma. Vremenom se oni talože na otvorima tuša i stvaraju kamenac koji postepeno sužava prolaz za vodu.

Zbog toga mlaz postaje sve slabiji, a voda često prska u različitim pravcima. Ovaj problem naročito je izražen u područjima sa tvrdom vodom.

Osim kamenca, slabiji protok mogu izazvati i sitne nečistoće, ostaci iz fleksibilnog creva ili zaprljan filter kod pojedinih modela tuševa.

Belo sirće može pomoći

U mnogim slučajevima nije potrebno kupovati novi tuš. Naslage kamenca mogu se ukloniti pomoću običnog belog sirćeta.

Postupak je jednostavan:

Skinite glavu tuša sa creva ili nosača. Potopite je u posudu sa belim sirćetom tako da otvori budu potpuno prekriveni tečnošću. Ostavite da odstoji oko sat vremena kako bi se kamenac rastvorio. Nakon toga očistite rupice starom četkicom za zube. Dobro isperite pod mlazom vode i vratite tuš na mesto.

Već nakon prvog čišćenja mnogi primete da je mlaz vode znatno jači.

Šta ako sirće ne pomogne?

Ako su pojedini otvori potpuno zapušeni, možete ih pažljivo očistiti čačkalicom ili tankom iglom, vodeći računa da ne oštetite površinu.

Kod tvrdokornijih naslaga pojedini koriste kombinaciju belog sirćeta i sode bikarbone, dok je kod mehanički oštećenih modela često dovoljno zameniti samo glavu tuša, umesto kompletnog uređaja.

Kada je vreme za zamenu?

Ako se problem brzo vraća i nakon čišćenja ili je tuš već dotrajao i oštećen, zamena može biti najbolje rešenje.

Stručnjaci preporučuju da se glava tuša preventivno čisti na svakih šest meseci kako bi se sprečilo nakupljanje kamenca i održao dobar protok vode. Ukoliko ni nakon čišćenja nema poboljšanja, uzrok može biti u vodovodnim instalacijama, ventilima ili nedovoljnom pritisku vode.