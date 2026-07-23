Soda bikarbona jedan je od najpopularnijih prirodnih saveznika u čišćenju doma. Efikasno uklanja masnoću, neprijatne mirise i tvrdokornu prljavštinu, ali njena upotreba nije bez rizika na svim površinama.

Zbog svoje blago abrazivne strukture, soda bikarbona može izazvati ogrebotine, ukloniti zaštitne slojeve i trajno promeniti izgled pojedinih materijala.

Staklo i keramičke ploče mogu dobiti ogrebotine

Sitna zrnca sode ponašaju se poput finog abraziva, pa nisu najbolji izbor za glatke i osetljive površine.

Posebno se ne preporučuje za:

staklene površine;

keramičke ploče za kuvanje;

osetljive sjajne materijale.

Iako ogrebotine u početku mogu biti jedva vidljive, vremenom se mogu nagomilati i narušiti izgled površine.

Oprez sa aluminijumom, mermerom i kvarcom

Aluminijumsko posuđe takođe zahteva pažnju. Ukoliko se nakon čišćenja sodom bikarbonom ne ispere dovoljno dobro, može doći do oksidacije, promene boje i gubitka sjaja.

Ni površine od mermera i kvarca nisu idealne za ovaj način čišćenja. Soda može oštetiti njihov zaštitni sloj i učiniti ih podložnijim flekama i habanju.

Lakirani nameštaj i obojene površine nisu dobar izbor

Stručnjaci upozoravaju da sodu bikarbonu treba izbegavati na lakiranim i obojenim površinama.

To uključuje:

lakirani drveni nameštaj;

kuhinjske elemente;

vrata;

pojedine delove automobila.

Abrazivno dejstvo sode može dovesti do izbleđivanja boje, gubitka sjaja i oštećenja završnog premaza.

Ne koristite je za predmete sa mnogo pukotina

Predmeti koji imaju sitne useke, spojeve i teško dostupna mesta takođe nisu pogodni za čišćenje sodom.

Prah se može zadržati u udubljenjima, teško se ukloniti i ostaviti bele tragove koji narušavaju izgled predmeta.

Soda i sirće nisu idealna kombinacija za uređaje

Iako se često preporučuju zajedno kao prirodno sredstvo za čišćenje, soda bikarbona i sirće ne bi trebalo da se koriste u zatvorenim uređajima poput veš-mašina i mašina za pranje sudova.

Njihova hemijska reakcija stvara veliku količinu pene, koja može ometati rad uređaja i u određenim situacijama dovesti do problema.

Gde je soda bikarbona bezbedna i korisna?

Uprkos ovim ograničenjima, soda bikarbona ostaje veoma korisno sredstvo za čišćenje kada se koristi na odgovarajućim površinama.

Odlična je za:

čišćenje rerne;

uklanjanje prljavštine sa fuga između pločica;

održavanje posuđa od nerđajućeg čelika;

neutralisanje neprijatnih mirisa.

Pravilna upotreba je ključna – soda bikarbona može biti moćan pomoćnik u domaćinstvu, ali nije univerzalno sredstvo za čišćenje baš svega.