Soda bikarbona jedan je od najpopularnijih prirodnih saveznika u čišćenju doma. Efikasno uklanja masnoću, neprijatne mirise i tvrdokornu prljavštinu, ali njena upotreba nije bez rizika na svim površinama.
Zbog svoje blago abrazivne strukture, soda bikarbona može izazvati ogrebotine, ukloniti zaštitne slojeve i trajno promeniti izgled pojedinih materijala.
Staklo i keramičke ploče mogu dobiti ogrebotine
Sitna zrnca sode ponašaju se poput finog abraziva, pa nisu najbolji izbor za glatke i osetljive površine.
Posebno se ne preporučuje za:
- staklene površine;
- keramičke ploče za kuvanje;
- osetljive sjajne materijale.
Iako ogrebotine u početku mogu biti jedva vidljive, vremenom se mogu nagomilati i narušiti izgled površine.
Oprez sa aluminijumom, mermerom i kvarcom
Aluminijumsko posuđe takođe zahteva pažnju. Ukoliko se nakon čišćenja sodom bikarbonom ne ispere dovoljno dobro, može doći do oksidacije, promene boje i gubitka sjaja.
Ni površine od mermera i kvarca nisu idealne za ovaj način čišćenja. Soda može oštetiti njihov zaštitni sloj i učiniti ih podložnijim flekama i habanju.
Lakirani nameštaj i obojene površine nisu dobar izbor
Stručnjaci upozoravaju da sodu bikarbonu treba izbegavati na lakiranim i obojenim površinama.
To uključuje:
- lakirani drveni nameštaj;
- kuhinjske elemente;
- vrata;
- pojedine delove automobila.
Abrazivno dejstvo sode može dovesti do izbleđivanja boje, gubitka sjaja i oštećenja završnog premaza.
Ne koristite je za predmete sa mnogo pukotina
Predmeti koji imaju sitne useke, spojeve i teško dostupna mesta takođe nisu pogodni za čišćenje sodom.
Prah se može zadržati u udubljenjima, teško se ukloniti i ostaviti bele tragove koji narušavaju izgled predmeta.
Soda i sirće nisu idealna kombinacija za uređaje
Iako se često preporučuju zajedno kao prirodno sredstvo za čišćenje, soda bikarbona i sirće ne bi trebalo da se koriste u zatvorenim uređajima poput veš-mašina i mašina za pranje sudova.
Njihova hemijska reakcija stvara veliku količinu pene, koja može ometati rad uređaja i u određenim situacijama dovesti do problema.
Gde je soda bikarbona bezbedna i korisna?
Uprkos ovim ograničenjima, soda bikarbona ostaje veoma korisno sredstvo za čišćenje kada se koristi na odgovarajućim površinama.
Odlična je za:
- čišćenje rerne;
- uklanjanje prljavštine sa fuga između pločica;
- održavanje posuđa od nerđajućeg čelika;
- neutralisanje neprijatnih mirisa.
Pravilna upotreba je ključna – soda bikarbona može biti moćan pomoćnik u domaćinstvu, ali nije univerzalno sredstvo za čišćenje baš svega.
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