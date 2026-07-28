Nekadašnji restoran poznatog lanca brze hrane KFC u mestu Flitvud, u grofoviji Lankašir, mogao bi da bude pretvoren u prvi muzej na svetu posvećen – kokoškama.

Ideju je predstavila organizacija za zaštitu prava životinja PETA, koja smatra da bi nekadašnji restoran mogao da postane edukativni centar u kojem bi posetioci saznali više o inteligenciji, emocijama i ponašanju kokošaka. Cilj projekta, kako navode, jeste da se promeni način na koji ljudi doživljavaju ove životinje i da se podstakne veća empatija prema njima.

Od restorana brze hrane do edukativnog centra

Restoran KFC u Flitvudu zatvoren je tokom 2024. godine, a objekat je u međuvremenu dobio novog vlasnika. Uprkos tome, PETA se nada da bi zgrada mogla da bude ustupljena ili donirana za obrazovne svrhe.

Plan predviđa postavljanje interaktivnih izložbi koje bi prikazivale kako kokoške komuniciraju, rešavaju probleme i stvaraju društvene veze. Posetioci bi mogli da se upoznaju sa njihovim ponašanjem kroz multimedijalne sadržaje i edukativne postavke.

Osim izložbenog prostora, u muzeju bi se nalazio i deo sa veganskom hranom, kako bi se, prema navodima organizacije, promovisala ishrana bez proizvoda životinjskog porekla.

Još nije poznato ko odlučuje o sudbini objekta

PETA je uputila dopis kompaniji koja je posredovala u prodaji nekretnine, raspitujući se da li postoji mogućnost da objekat bude ustupljen za ovaj projekat. Međutim, iz kompanije su odgovorili da više nisu povezani sa zgradom jer je ona prodata prošlog leta.

Organizaciji je savetovano da putem zemljišnih knjiga pronađe podatke o sadašnjem vlasniku, pošto bez njegove saglasnosti plan ne može da bude realizovan.

Ideja podelila javnost

Potpredsednica PETA za veganske projekte Don Kar istakla je da većina ljudi kokoške posmatra isključivo kao hranu, iako su, prema njenim rečima, reč o inteligentnim i radoznalim životinjama sa izraženim karakterom.

U muzeju bi, osim priče o životu kokošaka, bila prikazana i oprema koja se koristi u mesnoj industriji, kako bi posetioci stekli uvid u proces proizvodnje mesa.

Za sada nije poznato da li će projekat dobiti zeleno svetlo, ali lokalni zvaničnici smatraju da bi ovako neobična atrakcija mogla da privuče veliki broj turista i donese dodatnu popularnost Flitvudu. Iz kompanije KFC zasad nisu komentarisali predlog, pa ostaje da se vidi da li će bivši restoran zaista postati prvi "Muzej empatije prema kokoškama" na svetu.