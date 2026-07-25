Dok su se igrali loptom u moru, iznenada im se pridružio delfin koji je počeo da odbija loptu u vazduhu i vraća je plivačima, kao da učestvuje u njihovoj igri. Snimci ovog neobičnog susreta brzo su se proširili društvenim mrežama i izazvali oduševljenje, a mnogi su odmah prepoznali da je reč o poznatom jadranskom delfinu kojem su dali ime Oliver.

Lokalni stanovnici tvrde da Oliver već godinama povremeno prilazi ljudima i radoznalo istražuje njihovo prisustvo. Međutim, iza njegovog razigranog ponašanja krije se priča koja je mnoge rastužila.

Ostao je bez majke i mesecima nosio kanap oko tela

Iskusni podvodni snimatelj Igor Goić uspeo je da Olivera snimi iz neposredne blizine i objavio fotografije koje otkrivaju posledice teškog života u moru. Prema informacijama do kojih je došao, Oliver danas ima oko osam godina, a prvi put je primećen pre četiri godine u blizini Starigrada zajedno sa majkom.

Pre oko dve godine njegova majka je nestala i od tada je delfin ostao sam. Nedugo zatim zapleo se u kanap dug nekoliko metara na koji je bila pričvršćena bova. Lokalni ribari uspeli su da uklone bovu i skrate kanap, čime su mu olakšali kretanje, ali deo užeta dugo je ostao oko njegovog tela. Kasniji pokušaji da se kanap potpuno ukloni nisu bili uspešni.

Uprkos povredama, Oliver je i dalje razigran

Kada je ponovo snimljen, kanapa više nije bilo, ali su ostale ozbiljne posledice. Oliver je izgubio približno polovinu repnog peraja, dok su na njegovom telu i kljunu vidljivi brojni ožiljci. Pretpostavlja se da je zbog povrede morao da promeni način lova i da hranu češće traži pri morskom dnu, gde plen sporije beži.

Uprkos svemu, Oliver deluje uhranjeno, aktivno i veoma razigrano. Ipak, stručnjaci smatraju da je usamljen i da upravo zato često prilazi ljudima tražeći kontakt. Istovremeno upozoravaju da je reč o divljoj životinji čije ponašanje može biti nepredvidivo.

Zbog toga se svim kupačima savetuje da, ukoliko ugledaju Olivera, uživaju u prizoru sa bezbedne udaljenosti, ne pokušavaju da ga dodiruju i dozvole mu da sam odluči kada će nastaviti svojim putem. Na taj način čuvaju i sebe i ovog jedinstvenog stanovnika Jadranskog mora.