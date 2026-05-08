Na planini Tara, u mestu Zaovine, snimljen je mrki medved kako prelazi asfaltni put u blizini šume, a snimak koji se velikom brzinom proširio društvenim mrežama ponovo je otvorio pitanje bezbednosti ljudi u ovom delu Srbije.

Video se pojavio u Fejsbuk grupi „Ljubitelji Tare“, a autor objave Ivan Đukanović naveo je da je medved snimljen nedaleko od restorana Tarsko jezero, kod brane Lazići.

Na snimku se vidi kako se ogromna životinja kratko pojavljuje na putu, zastaje nekoliko trenutaka, a zatim trčeći nestaje ka gustoj šumi.

Meštani sve češće viđaju zver

Predsednik Mesne zajednice Zaovine Vidoje Lazić kaže da ovo nije usamljen slučaj i da su poslednjih dana meštani više puta prijavljivali susrete sa medvedom.

– Moj sin Milan prošle sedmice video je medveda na oko 200 metara dok se vraćao kući sa psom. Pas je prvo zalajao, pa se odmah povukao. Srećom, medved je otišao prema šumi i nije bilo incidenta – rekao je Lazić.

Kako tvrdi, susreti sa zverima postali su sve češći, a meštani su posebno uznemireni nakon napada na stoku u zaseoku Kostreš.

– U štalu jednog domaćina upala je divlja životinja i zaklala četiri jagnjeta. Čuvari Nacionalnog parka smatraju da je u pitanju vuk, ali mnogi lovci veruju da je bila mečka – dodaje Lazić.

Tara ostaje utočište mrkog medveda

Planina Tara važi za jedno od poslednjih velikih staništa mrkog medveda u Srbiji. Guste šume, obilje hrane i mali broj ljudi omogućili su ovoj vrsti da opstane upravo na ovom području.

Iz Nacionalnog parka Tara godinama upozoravaju posetioce da ne prilaze divljim životinjama, da ne ostavljaju hranu u prirodi i da ostanu mirni ukoliko dođe do susreta sa medvedom.

Stručnjaci naglašavaju da medved uglavnom izbegava ljude i da su napadi veoma retki, ali upozoravaju da neoprez može izazvati ozbiljne posledice.

“Čovek je ovde samo gost”

Posetioci Tare kažu da ovakvi prizori podsećaju koliko je priroda na ovoj planini i dalje netaknuta.

– Videti medveda u divljini jeste privilegija, ali i trenutak kada shvatite koliko je Tara moćna i divlja – rekao je jedan turista koji je boravio u Zaovinama.

Snimak medveda još jednom je pokazao mističnu i nepredvidivu stranu Tare, planine na kojoj priroda i dalje vodi glavnu reč.