Ako često imate problema da zaspite ili se budite tokom noći, jednostavna promena u večernjoj rutini mogla bi da pomogne.

Naučno istraživanje je pokazalo je da konzumiranje dva kivija sat vremena pre odlaska na spavanje može da poboljša kvalitet sna.

Istraživanje su sproveli naučnici sa Tajvana kako bi ispitali da li kivi može pozitivno da utiče na uspavljivanje, trajanje i kvalitet sna.

Ranija istraživanja pokazala su da ovo voće sadrži brojne korisne materije, među kojima se izdvajaju antioksidansi i serotonin – jedinjenja koja mogu imati važnu ulogu u regulaciji sna.

U studiji je učestvovalo 24 odraslih osoba, starosti od 20 do 55 godina, koje su prijavile probleme sa spavanjem. Tokom četiri nedelje svi ispitanici su svake večeri jeli po dva kivija, oko sat vremena pre odlaska na spavanje.

Kako bi procenili efekte, istraživači su koristili upitnike o kvalitetu sna, dnevnike spavanja i uređaj koji beleži obrasce spavanja i aktivnosti. Pratili su koliko je ispitanicima bilo potrebno da zaspu, koliko su se često budili tokom noći, koliko su ukupno spavali i koliko je njihov san bio efikasan.

Nakon četiri nedelje redovne konzumacije kivija, učesnici su prijavili značajna poboljšana - lakše su tonuli u san, ređe su se budili tokom noći i spavali su duže.

Naučnici smatraju da je pozitivan efekat verovatno posledica kombinacije više sastojaka koje kivi prirodno sadrži. Među njima su serotonin, koji učestvuje u regulaciji ciklusa spavanja i budnosti, kao i antioksidansi koji mogu doprineti boljem funkcionisanju organizma.

Ipak, autori naglašavaju da je ovo bila relativno mala studija i da su potrebna dodatna istraživanja na većem broju ljudi kako bi se ovi rezultati potvrdili, piše pubmed.

Istraživanje sugeriše da bi uključivanje dva ploda u večernju rutinu moglo da bude jednostavan i prirodan način da poboljšate kvalitet sna, posebno ako povremeno imate problema sa uspavljivanjem ili čestim buđenjem tokom noći.