Knjaževac je od 18. do 26. jula domaćin 65. Festivala kulture mladih Srbije, jedne od najznačajnijih i najdugovečnijih kulturnih manifestacija u zemlji. Ovaj festival već više od šest decenija okuplja mlade umetnike, stvaraoce i ljubitelje kulture iz svih krajeva Srbije, pružajući im priliku da predstave svoj talenat kroz muziku, glumu, književnost, likovnu umetnost i brojne druge oblasti.

Tokom devet festivalskih dana održan je bogat i raznovrstan program, koji je obuhvatio izložbe, pozorišne predstave, književne večeri, radionice, filmske projekcije, kao i koncerte poznatih izvođača. Manifestacija je i ove godine privukla veliki broj posetilaca, a Knjaževac je još jednom potvrdio status grada kulture i umetnosti.

Posebnu pažnju publike privukao je koncert održan u petak, 25. jula, u jedinstvenom ambijentu Gurgusovačke kule. Na scenu je prvi izašao popularni sastav THCF, koji je svojim energičnim nastupom i dobro poznatim hitovima zagrejao atmosferu i raspevao publiku svih generacija. Posetioci su u glas pevali njihove najpoznatije pesme, dok je odlična energija vladala od prvog do poslednjeg trenutka njihovog nastupa.

Osim njih, na binu je izašao legendarni Alen Islamović, jedan od najprepoznatljivijih rok pevača na prostoru bivše Jugoslavije. Već pri prvim taktovima njegovih najvećih hitova publika je reagovala ovacijama, a koncert se pretvorio u pravo muzičko slavlje. Redali su se dobro poznati hitovi koje su posetioci pevali uglas, stvarajući atmosferu za pamćenje.

Prostor oko Gurgusovačke kule bio je ispunjen do poslednjeg mesta.

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