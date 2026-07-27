Ogrebotine na parketu čest su problem u svakom domu. Dovoljno je nekoliko pomeranja stolica, sitan kamenčić ispod nameštaja ili pesak unet obućom da na drvenom podu ostanu vidljivi tragovi. Iako mnogi odmah pomisle na skupe popravke, stručnjaci ističu da se manja površinska oštećenja mogu ublažiti jednostavnim trikom.

Za to vam je potreban samo jedan sastojak koji većina ljudi ima u kuhinji – običan orah.

Kako orah može pomoći?

Stručnjaci za održavanje drvenih podova navode da jezgro oraha sadrži prirodna ulja i pigmente koji mogu privremeno da zamaskiraju sitne ogrebotine na drvetu.

Kada se utrljaju u površinu, ulja mogu potamniti izgrebani deo i učiniti da razlika između oštećenja i ostatka parketa bude manje uočljiva.

Ovaj trik najbolje funkcioniše kod plitkih površinskih ogrebotina, dok kod dubljih oštećenja ipak neće zameniti profesionalnu popravku.

Zašto se ogrebotine više vide leti?

Mnogi primete oštećenja na parketu tek tokom proleća i leta.

Razlog je jednostavan – više prirodne svetlosti ulazi u prostorije, pa sunčevi zraci ističu i najmanje nepravilnosti na podu.

Topliji dani donose i češće pomeranje nameštaja, druženja i unošenje stvari sa terasa ili iz dvorišta, što povećava mogućnost nastanka novih ogrebotina.

Kako pravilno primeniti trik sa orahom?

Postupak je veoma jednostavan:

Prepolovite jezgro oraha. Unutrašnjom stranom nežno pređite preko ogrebanog dela parketa. Trljajte u smeru prirodnih godova drveta. Ostavite nekoliko minuta da prirodna ulja prodru u površinu. Na kraju ispolirajte mesto mekom i suvom krpom.

Kod manjih ogrebotina ovaj trik može dati veoma dobre rezultate i učiniti da oštećenja budu znatno manje primetna.

Kada je ipak potrebna profesionalna popravka?

Ako su ogrebotine duboke, zahvataju veći deo površine ili je oštećen zaštitni sloj parketa, prirodni trikovi neće biti dovoljni.

U tim slučajevima najbolje rešenje su profesionalna sanacija, brušenje ili ponovno lakiranje, kako bi pod zadržao svoj izgled i dugotrajnost.