Aca Lukas je krije da je u mladosti imao izuzetno turbulentan ljubavni život, ali su detalji koje je otkrio u svojoj autobiografskoj knjizi "Ovo sam ja" šokirali javnost.

U knjizi je, između ostalog, priznao da je svoju prvu suprugu Svetlanu Cecu Vuksanović prevario na sam dan njihovog venčanja.

Svadba se odigrala u leto 1991. godine na splavu "Lukas" pred oko dvesta zvanica. Dok je Ceca, koja je tada bila u blagoslovenom stanju, cvetala od sreće, Lukas je priznao da je svadbeni protokol "okrnjio" tako što je otišao da pije i igra poker aparate. U pripitom raspoloženju vratio se na splav gde ga je sačekalo iznenađenje, pojavila se njegova bivša devojka iz srednje škole.

Kako je sam opisao, njih dvoje su završili u toaletu gde su se ljubili, a situacija je postala još bizarnija kada je ljubavnica, odmah nakon toga, izašla i sa osmehom na licu čestitala mladoj ulazak u bračne vode.

Osvrćući se na svoje ponašanje, pevač nije štedeo reči osude na sopstveni račun. Nazvao je sebe "pravim dripcem" i priznao da je tada bio umislio da ga supruga ne zaslužuje, iako je ona bila njegova prva, prava velika ljubav i divna majka.

Brak se nastavio na Banovom brdu, i iako su komšije mislile da je njihov odnos idealan jer se nikada nisu svađali, Lukas priznaje da je nastavio da "švrlja", dok je Ceca ćutke patila i verovatno sve naslućivala.

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