Mladeži su za većinu ljudi samo prirodne promene na koži, ali u pojedinim kulturama vekovima imaju i simbolično značenje. Prema tradicionalnim indijskim i kineskim verovanjima, položaj, boja i oblik mladeža mogu ukazivati na određene osobine, životni put ili sreću u ljubavi i finansijama.

Važno je naglasiti da ova tumačenja nisu naučno potvrđena, već predstavljaju deo tradicionalnih verovanja i narodnih predanja.

Boja i oblik mladeža navodno menjaju značenje

Prema ovim verovanjima, nije svaki mladež jednako značajan.

Smatra se da:

crveni, medeni i svetliji mladeži simbolizuju sreću i napredak;

tamni ili crni mladeži mogu ukazivati na životne izazove;

krupniji mladeži imaju veći simbolički značaj od sitnih;

izduženi mladeži povezuju se sa povoljnim okolnostima;

mladeži nepravilnog, cik-cak oblika smatraju se manje povoljnim;

kvadratni mladeži simbolizuju težak početak, ali uspešan završetak životnih okolnosti.

Mladež pored usana povezuje se sa bogatstvom

Prema tradicionalnim tumačenjima, mladež koji se nalazi uz ugao usana smatra se jednim od najpovoljnijih znakova.

Veruje se da simbolizuje:

finansijsku sigurnost;

lagodan život;

društveni ugled;

uspeh i popularnost.

Takođe, u pojedinim verovanjima žene sa ovakvim mladežom smatraju se posebno privlačnim.

Ako se mladež nalazi tačno iznad sredine gornje usne, veruje se da ukazuje na skladan porodični život i snažnu podršku najbližih.

Šta znači mladež na bradi?

Brada se u kineskoj i indijskoj tradiciji često povezuje sa stabilnošću i uspehom.

Prema tim tumačenjima:

mladež u sredini brade simbolizuje ugled i poštovanje;

mladež na desnoj strani može ukazivati na diplomatske sposobnosti i uspeh u poslu;

svaki mladež na bradi smatra se znakom dobre životne sreće.

Koji mladeži na licu se povezuju sa uspehom?

Pojedini položaji na licu imaju posebno simbolično značenje.

Veruje se da:

mladež ispod desne obrve ukazuje na inteligenciju i kreativnost;

mladež na desnom kapku simbolizuje postepeno sticanje bogatstva;

mladež na desnoj strani nosa povezuje se sa lakšim finansijskim uspehom.

S druge strane, mladež na sredini nosa u narodnim verovanjima upozorava na sklonost preterivanju, rizičnim odlukama ili rasipništvu.

Značenje mladeža na drugim delovima tela

Tradicionalna tumačenja pridaju simboliku i mladežima na telu.

Najčešća verovanja kažu da:

mladež na desnom listu noge simbolizuje uspeh i podršku okoline;

mladež oko pupka nagoveštava srećan porodični život;

mladež na desnom obrazu, posebno bliže usnama, povezuje se sa finansijskim blagostanjem kroz partnera;

mladež na donjem delu leđa simbolizuje inteligenciju i lako sklapanje prijateljstava;

mladež na desnom stopalu ukazuje na sreću u braku i duhovni razvoj;

mladež na levom stopalu, prema verovanju, može simbolizovati izazove u ljubavi i finansijama.

Verovanja, a ne naučne činjenice

U kineskoj i indijskoj tradiciji mladeži se često dovode u vezu sa karmom i životnim putem, ali za ovakva tumačenja ne postoje naučni dokazi.

Sa medicinske strane, mnogo je važnije obratiti pažnju na izgled mladeža i redovno pratiti eventualne promene u njihovoj veličini, obliku, boji ili ivicama. Ukoliko primetite bilo kakvu promenu, preporučuje se pregled kod dermatologa.