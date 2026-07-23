Prilikom pripreme zaprške, čorbi, gulaša ili sosova mnogi najpre u tiganj stave šargarepu, verujući da joj je potrebno više vremena da omekša. Međutim, profesionalni kuvari tvrde da je takav redosled pogrešan i da može značajno uticati na konačan ukus jela.

Tajna bogate arome krije se u pravilnoj pripremi luka.

Zašto luk treba pržiti pre šargarepe?

Kada se šargarepa prva stavi u zagrejan tiganj, vrlo brzo počinje da otpušta vodu. Zbog toga se temperatura spušta, ulje se hladi, a umesto prženja dolazi do dinstanja.

Ako se luk doda tek nakon toga, neće moći pravilno da se karamelizuje. Umesto zlatne boje i bogate arome, dobićete mekani, gotovo kuvani luk bez karakterističnog ukusa.

Karamelizacija daje pun ukus jelu

Prirodni šećeri iz luka tokom prženja prolaze kroz proces karamelizacije, koji jelima daje intenzivniji ukus, prijatnu aromu i lepu boju.

Zbog toga profesionalni kuvari preporučuju sledeći postupak:

dobro zagrejte tiganj;

sipajte dovoljno ulja (oko 20 ml na 100 grama povrća);

dodajte sitno seckan luk;

pržite ga na srednjoj temperaturi 3 do 5 minuta.

Luk povremeno promešajte, ali ne prečesto, kako bi dobio ravnomernu zlatnu boju. Takođe, izbegavajte poklapanje tiganja, jer para sprečava karamelizaciju i pretvara prženje u dinstanje.

Šargarepa dolazi tek nakon luka

Tek kada luk omekša i dobije zlatnožutu boju, vreme je da dodate rendanu ili sitno seckanu šargarepu.

Na taj način šargarepa:

upija aromu proprženog luka;

zadržava prirodnu slatkoću;

ostaje intenzivne narandžaste boje;

dobija bogatiji ukus.

Obično je dovoljno još pet do sedam minuta pripreme da šargarepa omekša i spoji se sa ostalim sastojcima.

Isto pravilo važi i za meso

Stručnjaci za prehrambenu tehnologiju ističu da redosled dodavanja sastojaka igra važnu ulogu i prilikom pripreme mesa.

Ako se sirovo meso odmah stavi zajedno sa lukom, ono će otpustiti sokove koji snižavaju temperaturu tiganja. Zbog toga se luk neće pržiti, već će se dinstati.

Mnogo bolji rezultat postiže se kada se meso prvo dobro zapeče sa svih strana kako bi dobilo ukusnu koricu, a zatim se dodaje prethodno propržen luk.

Mala promena, velika razlika

Naizgled beznačajna promena redosleda pripreme može potpuno promeniti ukus gotovog jela.

Prženjem luka pre šargarepe i drugih sastojaka dobićete bogatiju aromu, intenzivniji ukus i lepšu boju, pa će supe, čorbe, gulaši i sosovi izgledati i mirisati kao da su pripremljeni u profesionalnoj kuhinji.