Sezona godišnjih odmora je u punom jeku, a mnogi već pakuju kofere za put. Ipak, postoji jedan jednostavan trik koji može pomoći da po povratku proverite da li je hrana u zamrzivaču ostala bezbedna za upotrebu u slučaju nestanka struje.

Najveća briga mnogih koji odlaze na duži odmor jeste mogućnost da tokom njihovog odsustva dođe do prekida u snabdevanju električnom energijom. Ako se struja vrati pre vašeg dolaska, zamrzivač će ponovo početi da radi, a hrana će izgledati kao da je sve vreme bila zamrznuta. Međutim, to ne znači da je bezbedna za konzumaciju.

Zašto ponovo zamrznuta hrana može biti opasna?

Ako se namirnice potpuno odmrznu usled dužeg nestanka struje, a zatim ponovo zamrznu, može doći do razvoja bakterija poput salmonele i ešerihije koli, posebno u mesu, ribi i gotovim jelima. Takva hrana može predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik.

Upravo zbog toga mnogi koriste jednostavan test koji može pokazati da li je sadržaj zamrzivača bio potpuno odmrznut tokom vašeg odsustva.

Kako funkcioniše trik sa čašom i novčićem?

Pre odlaska na put potrebno vam je samo:

plastična čaša,

voda,

metalna kovanica.

Postupak je jednostavan:

Napunite plastičnu čašu vodom i stavite je u zamrzivač. Kada se voda potpuno zaledi, stavite novčić na površinu leda. Vratite čašu u zamrzivač i ostavite je tamo dok ste na putu.

Kako tumačiti rezultat kada se vratite?

Po povratku kući prvo proverite gde se nalazi novčić.

Ako je novčić ostao na vrhu leda, zamrzivač je tokom vašeg odsustva održavao dovoljno nisku temperaturu i hrana je, prema ovom pokazatelju, najverovatnije ostala zamrznuta.

Ako je novčić završio na sredini čaše, moguće je da je došlo do kraćeg nestanka struje i delimičnog otapanja leda. U tom slučaju budite posebno oprezni sa lako kvarljivim namirnicama poput mesa, ribe i gotovih jela.

Ako je novčić na dnu čaše, to znači da se led u potpunosti otopio pre nego što se ponovo zamrznuo. To ukazuje na duži prekid napajanja električnom energijom i mogućnost da se hrana potpuno odmrzla.

Šta uraditi ako je hrana bila odmrznuta?

Ako postoji osnovana sumnja da su se namirnice u zamrzivaču potpuno odmrzle i potom ponovo zamrzle, posebno meso, riba i gotova jela, stručnjaci za bezbednost hrane preporučuju da se takve namirnice ne konzumiraju zbog rizika od razvoja opasnih bakterija i mogućeg trovanja hranom.

Iako trik sa čašom i novčićem nije zvanična metoda za procenu bezbednosti hrane, može biti koristan pokazatelj da je tokom vašeg odsustva došlo do značajnog otapanja sadržaja zamrzivača, zbog čega je potreban dodatni oprez.