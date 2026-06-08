Kupatila širom sveta prolaze kroz veliku transformaciju, a jedan uređaj sve češće postaje standard u modernim domovima. Reč je o pametnim toaletima koji kombinuju funkcije klasične WC šolje i bidea, nudeći viši nivo higijene, udobnosti i praktičnosti.

Ono što je decenijama bilo karakteristično za Japan danas se ubrzano širi Evropom i Severnom Amerikom, a stručnjaci veruju da bi ova tehnologija mogla značajno da promeni svakodnevne navike miliona ljudi.

Šta su zapravo pametni toaleti?

Pametni toaleti, poznati i kao „washlet“ sistemi, koriste mlaz vode za održavanje lične higijene nakon korišćenja toaleta.

Većina modela omogućava korisnicima da podešavaju temperaturu vode, jačinu mlaza i položaj prskalice, dok napredniji uređaji nude dodatne funkcije koje iskustvo korišćenja podižu na viši nivo.

Među najpopularnijim opcijama su:

grejana WC daska,

sušenje toplim vazduhom,

automatsko podizanje i spuštanje poklopca,

senzori pokreta,

sistemi za automatsko čišćenje i dezinfekciju.

Upravo zbog ovih mogućnosti stručnjaci ih smatraju jednim od najbrže rastućih trendova u uređenju kupatila.

Da li će toalet papir postati prošlost?

Jedna od najvećih prednosti pametnih toaleta jeste značajno smanjena potreba za toalet papirom.

Pranje vodom mnogi smatraju efikasnijim i higijenskim rešenjem od tradicionalnog korišćenja papira. Korisnici ovih sistema često navode da nakon pranja koriste veoma male količine papira ili ga potpuno izostavljaju zahvaljujući funkciji sušenja toplim vazduhom.

Iako stručnjaci ne očekuju da će toalet papir u potpunosti nestati u skorijoj budućnosti, veruju da bi njegova potrošnja mogla biti znatno manja u domaćinstvima koja koriste ovakve uređaje.

Ekološke prednosti koje privlače sve više korisnika

Smanjena upotreba toalet papira ima i značajne ekološke koristi.

Manja potrošnja papira znači manje seče drveća, kao i smanjenu potrošnju vode i energije potrebne za njegovu proizvodnju i transport.

Zbog toga proizvođači pametnih toaleta ove uređaje sve češće predstavljaju kao deo održivog i ekološki odgovornog načina života.

Kako će izgledati kupatila budućnosti?

Pametni toaleti samo su deo šireg trenda digitalizacije doma.

Stručnjaci predviđaju da će kupatila budućnosti sve češće sadržati:

beskontaktne slavine,

pametna ogledala sa ugrađenim ekranima,

senzore za kontrolu potrošnje vode,

sisteme za uštedu energije,

automatizovane uređaje za održavanje higijene.

Ipak, bez obzira na napredne funkcije, stručnjaci podsećaju da tehnologija ne može zameniti redovno čišćenje i pravilno održavanje kupatila.

Sve veća popularnost širom sveta

Rast prodaje pametnih toaleta pokazuje da se navike potrošača ubrzano menjaju i da tehnologija postaje sastavni deo svakodnevnog života.

Da li će toalet papir jednog dana zaista otići u istoriju, ostaje da se vidi. Međutim, jedno je sigurno – kupatila budućnosti izgledaće znatno drugačije nego što ih danas poznajemo.