Pita mali Perica mamu:
• Mama, mama, kakva je razlika između slike i tebe?
• Ne znam, sine - odgovori mu mama.
• E, slika je zakačena, a ti si otkačena!
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Vic dana: Pita mali Perica mamu...
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Pita mali Perica mamu:
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