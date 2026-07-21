Devojčice Emili, Harijet, Ketrin i Aleksa rođene su 14. jula carskim rezom u 28. nedelji i četiri dana trudnoće u Kraljevskoj bolnici za žene u Brizbejnu. Sve četiri bebe nastale su iz jedne oplođene jajne ćelije koja se podelila na četiri embriona, zbog čega se radi o monozigotnim, odnosno identičnim četvorkama.

Lekari ističu da je trudnoća bila izuzetno visokog rizika, posebno zato što su bebe delile istu placentu, što dodatno povećava mogućnost ozbiljnih komplikacija. Zbog toga je buduća majka hospitalizovana već u 25. nedelji kako bi bila pod stalnim nadzorom.

Specijalista za materinsko-fetalnu medicinu, doktorka Aleksa Bendal, navela je da se identične četvorke pojavljuju kod približno jedne od 15 miliona trudnoća, dok je činjenica da dele istu placentu nešto što je opisala kao gotovo nezabeležen medicinski fenomen.

Uprkos svim rizicima, trudnoća je protekla bez ozbiljnijih komplikacija, a lekarski tim uspeo je da je održi do gotovo 29. nedelje, što smatraju velikim uspehom. Sve četiri devojčice trenutno se nalaze na odeljenju intenzivne nege, gde napreduju i očekuje se da ostanu do termina koji bi odgovarao punoj trudnoći.

Porodica je i ranije imala četvoro dece, uzrasta od jedne do deset godina, pa će sada brojati čak osmoro mališana. Kao pomoć u prilagođavanju novim okolnostima, roditelji su pokrenuli onlajn kampanju za prikupljanje sredstava kako bi kupili kombi sa najmanje deset sedišta.

Posebno emotivan detalj jeste to što je jedna od beba dobila ime Aleksa, u čast doktorke Alekse Bendal, koja je vodila trudnoću i pomogla da se ovaj nesvakidašnji medicinski podvig uspešno završi.