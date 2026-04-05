Iako su same po sebi impresivne, mnogi entuzijasti za svemir uvereni su da fotografije stare više od pola veka izgledaju - bolje.

Reč je o poređenju sa legendarnim slikama koje je posada misije Apolo 17 snimila 1972. godine, a koje mnogima i dalje deluju oštrije, živopisnije i vizuelno impresivnije od savremenih digitalnih fotografija.

Orion je poleteo 1. aprila

Četiri astronauta – Rid Vajzman, Viktor Glover i Kristina Koh iz NASA-e, zajedno sa Džeremijem Hansenom iz Kanadske svemirske agencije – poleteli su 1. aprila na 10-dnevnu misiju u svemirskoj letelici Orion.

Najnovije fotografije Zemlje snimljene tokom misije Artemis II izazvale su veliko interesovanje javnosti,Ljudi su uporedili sadašnje fotografije sa legendarnim slikama koje je posada misije Apolo 17 zabeležila 1972. godine, a koje mnogima i dalje deluju oštrije, živopisnije i vizuelno impresivnije od savremenih digitalnih fotografija. Pored toga, cilj je bio da se snimi najdetaljniji prikaz tamne strane Zemlje osvetljene Mesecom.

Ali su se suočili i sa simboličnim izazovom - da nadmaše vizuelni utisak koji su ostavili njihovi prethodnici pre 54 godine. Kako je navedeno, scena iz letelice Orion bila je toliko fascinantna da su astronauti tokom leta bili gotovo „zalepljeni za prozore“.

Prelep pogled na Zemlju

Džeremi Hansen je pozvao iz kontrolnog centra i rekao da posada, koja pored profesionalne opreme koristi ajfon uređaje, ima „prelep pogled na tamnu stranu Zemlje osvetljenu Mesecom“.

Međutim, kako je kasnije priznao Rid Vajzman, snimanje takvih scena nije nimalo jednostavno. „To je kao kada izađete napolje i pokušate da fotografišete Mesec. Upravo tako se osećamo upravo sada“, rekao je.

NASA je 3. aprila objavila prve fotografije snimljene na putu ka Mesecu, uz poruku da one pokazuju koliko „lepo izgleda naš dom iz svemira“.

Na društvenoj mreži agencija X uporedila je novu fotografiju pod nazivom „Zdravo, svete“ sa kultnom slikom „Plavi mermer“, koju je snimio Harison Šmit tokom misije Apolo 17 1972. godine. To je jedna od najpoznatijih i najrasprostranjenijih fotografija u istoriji.

Lavina komentara na mrežama

Vajzman je pokušao da rekreira isti snimak, pri čemu obe fotografije prikazuju Zemlju sa Južnim polom okrenutim nagore.

NASA je saopštila: „Prešli smo dug put u poslednjih 54 godine, ali jedna stvar se nije promenila - naš dom iz svemira izgleda prelepo. Leva slika je iz misije Apolo 17 1972. godine, a desnu sliku je juče snimila posada Artemis II.“

Poređenje je izazvalo lavinu komentara korisnika društvenih mreža, koji su primetili da Zemlja na novim fotografijama izgleda mnogo bleđe.

Neki su pisali: „Ne znam da li je u pitanju kvalitet slike ili atmosfera, ali sada izgleda pomalo tupo“, dok su drugi pitali: „Zašto fotografija iz 1972. godine izgleda bolje?“ Neki su otišli ​​korak dalje: „Stara slika Zemlje je oštrija, ova nova deluje isprano. Kamera ili klimatske promene?“ i „Šta radimo pogrešno? Zemlja izgleda bledo. Kao da gubimo sve.“

Naučno objašnjenje

Stručnjaci uveravaju: razlog je svetlost i tehnologija.

Uprkos zabrinutosti dela javnosti, mnogi su ponudili racionalna objašnjenja. Ističe se da je nova fotografija zapravo snimljena na tamnoj strani Zemlje osvetljenoj Mesecom, što utiče na osvetljenje i vizuelni utisak, pa se na fotografiji vidi aurora borealis.

Takođe, Zemlja na fotografiji iz 2026. godine bila je u noćnoj fazi, zbog čega je luk svetlosti vidljiv u donjem desnom uglu.

Ključna razlika, međutim, leži u tehnologiji. Fotografije iz misije Apolo 17 snimljene su filmskim kamerama koje prirodno pojačavaju boju i kontrast. Današnje fotografije se kreiraju uz pomoć digitalnih senzora, sa dodatnom atmosferskom korekcijom i kalibracijom boja. Pored toga, mnoge moderne slike su zapravo kompozitni snimci više snimaka, što može rezultirati manje „živim“ izgledom.

Drugim rečima, razlika nije u samoj Zemlji, već u načinu na koji je posmatramo i snimamo.

Dejvid Melendrez, zadužen za integraciju snimanja kapsule Orion, rekao je za National Geographic da posada koristi Nikon D5 DSLR fotoaparate, kao i iPhone telefone.

Govoreći o važnosti ovih fotografija, naglasio je njihovu širu poruku: „Kada vidite sve sukobe i probleme u svetu danas, mislim da je važno zapamtiti da smo svi jedno. Kada pogledate tu sliku, nema granica - svi smo ovde zajedno“, piše LadBible.