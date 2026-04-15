Kada odlučite da otpremite fotografiju na Instagram ili neku drugu društvenu mrežu, suočićete se sa izborom: da li želite da aplikaciji date pristup celoj vašoj galeriji ili ne?

Skoro sve aplikacije koje svakodnevno koristimo tražiće od vas da im date potpun pristup slikama i video zapisima iz vaše galerije, i trebalo bi da dvaput razmislite pre nego što to dozvolite, bez obzira koliko to praktično bilo, upozoravaju stručnjaci za privatnost.

„Kada ograničite pristup samo na odabrane fotografije, istovremeno se štitite od slučajnog otpremanja više slika nego što ste nameravali i osiguravate da aplikacija ne može da pristupi podacima kojima ne želite da pristupi, bilo slučajno ili zlonamerno“, objasnio je Torin Klosovski, aktivista za bezbednost i privatnost u Fondaciji za elektronske granice.

Vaša galerija ne sadrži samo zabavne fotografije sa putovanja i porodične slike, već je i zapis o tome ko ste i šta volite. Često fotografišemo dokumenta, kao što su pasoši, lične karte ili kreditne kartice. To su vrste slika koje prevaranti žele da koriste. Istraživači su 2023. godine otkrili da zlonamerne aplikacije skenirale korisničke galerije u potrazi za frazama za oporavak kripto novčanika. Gugl i Epl su kasnije uklonili te aplikacije iz svojih prodavnica.

Svakako je nezgodnije pretraživati albume za tu jednu fotografiju koju želite da objavite nego imati celu galeriju dostupnu u aplikaciji, ali to je poenta. To dodatno vreme koje provodite birajući jednu fotografiju tera vas da razmišljate o tome šta tačno želite da delite sa aplikacijom koja bi kasnije mogla da ugrozi vašu privatnost.

Meta ima dugu istoriju zabrinutosti među zagovornicima privatnosti. Fejsbuk je 2022. godine policiji dostavio privatne poruke majke i ćerke koje su se suočavale sa krivičnim prijavama zbog navodnog prekida trudnoće.

„To je posebno upečatljiv primer kako je Meta spremna da deli podatke sa organima za sprovođenje zakona... kako bi nastavila da narušava privatnost i građanska prava Amerikanaca“, rekao je Vil Oven, direktor komunikacija u neprofitnoj organizaciji Surveillance Technology Oversight Project.

Generalno, uvek treba da proverite šta dozvoljavate aplikaciji da vidi na vašem telefonu. Na Fejsbuku to možete učiniti tako što ćete otvoriti aplikaciju, izabrati „Podešavanja i privatnost“, zatim „Predlozi za deljenje galerije“ u odeljku „Podešavanja“. Odatle možete uključiti ili isključiti opciju „Dobijaj predloge iz galerije tokom pregledanja Fejsbuka“.

Odbijanje davanja punog pristupa bilo kojoj aplikaciji jedan je od načina da se spreči slučajno deljenje slika zbog kojih biste kasnije mogli da zažalite. Klosovski kaže da je tokom godina video „bezbroj priča o ljudima koji su slučajno otpremili cele svoje foto galerije na društvene mreže zbog zbunjujućih upita“.