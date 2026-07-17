Koliko zaista može da se dobije za samo 25 evra po noći u „all inclusive“ hotelu? Odgovor na to pitanje pokušao je da pronađe poljski putopisac Patrik Suracki, koji je dve noći proveo u jednom od najjeftinijih hotela u Hurgadi.

Ovaj hotel nije izabrao slučajno. U njemu je boravio i pre 18 godina, kada je, kako kaže, objekat već tada delovao zastarelo. Želeo je da proveri da li se za skoro dve decenije nešto promenilo.

Pre dolaska pogledao je ocene gostiju, koje nisu ulivale mnogo poverenja. Hotel ima manje od stotinu recenzija i prosečnu ocenu od svega 2,3, pa je priznaje da je imao samo jednu želju.

„Nadao sam se da neće biti buba“, rekao je na početku svog videa.

Prljavština mu je zasmetala više od starog nameštaja

Već pri ulasku u sobu dočekali su ga ispucali zidovi, oštećen malter, pesak i dlake po podu, dok je nameštaj bio vidno dotrajao.

Ipak, kako ističe, nije ga razočarala starost opreme, već činjenica da soba, prema njegovom utisku, nije bila temeljno očišćena.

Ni kupatilo nije ostavilo bolji utisak. Na zavesi za tuš primetio je tragove koji su podsećali na buđ, frižider je bio prekriven debelim slojem leda, a ulazna vrata teško su se otvarala.

S druge strane, nije bilo neprijatnih mirisa niti je primetio insekte, čega se najviše pribojavao.

Pogled na bazen i hrana popravili utisak

Jedina stvar koja ga je odmah oduševila bio je pogled sa sobe na bazen. Osoblje hotela upravo je taj detalj izdvojilo kao najveću prednost smeštaja.

Prijatno iznenađenje dočekalo ga je i u restoranu. Iako izbor jela nije bio veliki, ručkove i večere ocenio je sasvim pristojnim u odnosu na cenu koju je platio.

Najviše zamerki imao je na pića, koja je opisao kao veoma veštačka, kao i na doručak, gde su se na meniju našli tvrđi krompir, pirinač i omleti.

Da li vredi 25 evra?

Na kraju je zaključio da se nije osećao prevarenim, jer je unapred znao kakav standard može da očekuje za tako nisku cenu.

Prema njegovom mišljenju, ovakav hotel može biti prihvatljiv turistima kojima su najvažniji sunce, more i što niži troškovi, dok će oni koji očekuju visok nivo higijene i komfora verovatno ostati razočarani.

Njegov video izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama. Dok su pojedini smatrali da je za 25 evra dobio ono što je platio, drugi su poručili da u takvoj sobi ne bi ostali ni jednu noć.