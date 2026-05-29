Sakriven iza stuba, iskusni zmijolovac se u samo dva koraka bacio na dve zmije koje su bile na zemlji. Snimatelj je bio na bezbednom odstojanju, pa se iz snimka jedva razaznaje šta se tačno dešava — samo po pomeranju trave može se naslutiti da se na zemlji odvija prava borba između čoveka i zmija.

Onda se čuju uzbuđeni muški glasovi: "Lelelele, vidi ga lepotan!" — a ubrzo stiže i informacija da na terenu ima još zmija koje treba izvući, sigurno dvadesetak. Vladica ih savladava bez ikakve posebne zaštitne opreme, oslanjajući se isključivo na godine iskustva, brze reflekse i savršeno poznavanje ponašanja gmizavaca.

Četiri zmije ispod jednog kamena — i ujed na ruci

Vladica je pre dva dana objavio i drugi zanimljiv snimak, ovog puta iz Kostinog bunara kod Doljevca. Na njemu se vidi kako zmije istresa iz torbe direktno na sto. Neke odmah pokušavaju da odgmižu, a dok pokušava da ih "razmrsi", bar jedna ga je i ujela. Na ruci mu se jasno vidi ranica, najverovatnije od ujeda — ali Vladicu to nimalo ne pokolebava u nastavku posla.

Kada je najzad uhvatio sve četiri za glave, otkriva da su bile sakrivene ispod jednog kamena. Jedan od komentara na snimku savršeno opisuje prizor: "Mota ih ko kablove." Upravo taj komentar postao je najdeljeni deo objave, a mnogi korisnici društvenih mreža složili su se da je opis savršen.

Zašto su zmije posebno aktivne u ovom periodu?

Proleće i početak leta period su kada su zmije u Srbiji posebno aktivne. Izlaze na sunčana mesta da se greju, češće se sreću na putevima, u baštama i na njivama, a susreti sa ljudima postaju učestaliji. Upravo zbog toga udruženja poput "Poskoka" igraju važnu ulogu — hvataju zmije na poziv građana i zbrinjavaju ih, sprečavajući nepotrebno ubijanje životinja koje su važan deo ekosistema.

Stručnjaci uvek naglašavaju da građani ne bi trebalo sami da pokušavaju da hvataju zmije, već da pozovu iskusne zmijolovce. Ujed poskoka, koji je najčešća otrovnica u Srbiji, može biti ozbiljan medicinski problem ako se ne tretira na vreme.

Ko je Vladica Stanković?

Vladica Stanković je jedan od najpoznatijih zmijolovaca u Srbiji i dugogodišnji član udruženja "Poskok", koje se bavi hvatanjem, zbrinjavanjem i relokacijom zmija. Njegovi snimci redovno privlače veliku pažnju na društvenim mrežama zbog izuzetne spretnosti i neustrašivosti u radu sa opasnim gmizavcima. Ono što za prosečnog čoveka izgleda kao noćna mora, za Vladicu je svakodnevni posao koji obavlja sa vidljivim uživanjem i profesionalnom lakoćom.