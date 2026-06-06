Iako je široj javnosti poznat po intervencijama sa zmijama i opasnim insektima, Stanković se ovoga puta suočio sa drugačijom vrstom štetočina – kunama koje su se uvukle u objekat i napravile ozbiljnu štetu u domaćinstvu.

Na snimku koji je podeljen na društvenim mrežama vidi se uhvaćena kuna, nakon čega Vladica prikazuje i posledice njenog boravka u objektu. Prema njegovim rečima i prikazanom stanju na terenu, životinja je u prostoru napravila značajna oštećenja. Na zidovima se mogu videti rupe i tragovi uništavanja, dok je u samom objektu prisutan i izrazito neprijatan miris.

Kune su poznate kao vrlo prilagodljive i uporne životinje koje često traže zaklon u ljudskim objektima, posebno na tavanima i u pomoćnim prostorijama. Kada se nastane u zatvorenom prostoru, mogu da naprave ozbiljnu materijalnu štetu – od uništavanja izolacije do pregrizanja električnih kablova, što u nekim slučajevima može predstavljati i bezbednosni rizik.

Pored štete u kućama, stručnjaci upozoravaju da kune predstavljaju veliki problem i u seoskim domaćinstvima, jer često ulaze u kokošinjce. Tamo mogu u kratkom vremenskom periodu da ugroze ili unište živinu, što dodatno povećava štetu za vlasnike imanja.

Objava Vladice Stankovića izazvala je veliko interesovanje na društvenim mrežama, gde njegovi pratioci redovno prate intervencije i neuobičajene situacije sa životinjama koje rešava na terenu. Ovaj slučaj još jednom pokazuje koliko različiti problemi sa divljim životinjama mogu biti ozbiljni i koliko brzo mogu da eskaliraju kada uđu u ljudske objekte.