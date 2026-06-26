Dovoljno je da iznesete ručak na terasu ili popodnevnu kafu u dvorište, pa da se insekti ubrzo pojave oko hrane i pića.

Mnogi zato posežu za prirodnim rešenjima, a među najčešće preporučivanim biljkama nalaze se nana, bosiljak i lavanda. Njihovi intenzivni mirisi mogu doprineti tome da prostor bude manje privlačan osama i stršljenovima, iako ne predstavljaju potpuno pouzdanu zaštitu.

Nana – prirodni saveznik za terasu

Nana je poznata po snažnom mirisu mentola, koji može da ometa orijentaciju pojedinih insekata, zbog čega je često biraju za balkone i dvorišta.

Najbolje uspeva u većoj saksiji jer se brzo širi i razvija gusto korenje. Ako planirate boravak napolju, lagano protrljajte nekoliko listova među prstima kako bi se oslobodio intenzivniji miris.

Bosiljak štiti prostor oko stola

Bosiljak nije samo nezaobilazan začin u kuhinji. Njegov karakterističan miris može pomoći da prostor oko stola ili prozora bude manje privlačan osama, a često se navodi i kao biljka koja odbija komarce.

Tokom leta zahteva redovno zalivanje jer se zemlja na visokim temperaturama brzo isušuje.

Lavanda je lepa, mirisna i praktična

Lavanda je omiljena ukrasna biljka koja uspeva na jakom suncu i ne zahteva mnogo održavanja. Miris koji većina ljudi smatra prijatnim često odbija ose, pa je odličan izbor za ulaz u kuću, balkon ili baštenske staze.

Osušene cvetove možete staviti u platnene kesice i držati pored vrata ili prozora.

Gde postaviti biljke da bi efekat bio najbolji?

Nije najvažnije koliko biljaka imate, već gde ih postavite.

Nanu rasporedite uz ogradu ili ivice terase.

Bosiljak držite blizu prozora i stola na kojem stoje hrana i piće.

Lavandu postavite pored ulaza, terasa ili u blizini kante za smeće.

Ipak, vodite računa da na otvorenom ne ostavljate otvorene flaše sokova, prezrelo voće i ostatke hrane, jer oni privlače ose mnogo više nego što ih biljke mogu odbiti.

Kada biljke više ne pomažu?

Ako primetite da se ose ili stršljenovi stalno vraćaju ispod krova, u kutije za roletne ili pukotine na fasadi, velika je verovatnoća da se u blizini nalazi gnezdo.

U tom slučaju biljke neće rešiti problem. Najbezbednije je da ne pokušavate sami da uklonite gnezdo, već da pozovete stručnu službu koja će to uraditi na bezbedan način.