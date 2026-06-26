Dovoljno je da iznesete ručak na terasu ili popodnevnu kafu u dvorište, pa da se insekti ubrzo pojave oko hrane i pića.
Mnogi zato posežu za prirodnim rešenjima, a među najčešće preporučivanim biljkama nalaze se nana, bosiljak i lavanda. Njihovi intenzivni mirisi mogu doprineti tome da prostor bude manje privlačan osama i stršljenovima, iako ne predstavljaju potpuno pouzdanu zaštitu.
Nana – prirodni saveznik za terasu
Nana je poznata po snažnom mirisu mentola, koji može da ometa orijentaciju pojedinih insekata, zbog čega je često biraju za balkone i dvorišta.
Najbolje uspeva u većoj saksiji jer se brzo širi i razvija gusto korenje. Ako planirate boravak napolju, lagano protrljajte nekoliko listova među prstima kako bi se oslobodio intenzivniji miris.
Bosiljak štiti prostor oko stola
Bosiljak nije samo nezaobilazan začin u kuhinji. Njegov karakterističan miris može pomoći da prostor oko stola ili prozora bude manje privlačan osama, a često se navodi i kao biljka koja odbija komarce.
Tokom leta zahteva redovno zalivanje jer se zemlja na visokim temperaturama brzo isušuje.
Lavanda je lepa, mirisna i praktična
Lavanda je omiljena ukrasna biljka koja uspeva na jakom suncu i ne zahteva mnogo održavanja. Miris koji većina ljudi smatra prijatnim često odbija ose, pa je odličan izbor za ulaz u kuću, balkon ili baštenske staze.
Osušene cvetove možete staviti u platnene kesice i držati pored vrata ili prozora.
Gde postaviti biljke da bi efekat bio najbolji?
Nije najvažnije koliko biljaka imate, već gde ih postavite.
- Nanu rasporedite uz ogradu ili ivice terase.
- Bosiljak držite blizu prozora i stola na kojem stoje hrana i piće.
- Lavandu postavite pored ulaza, terasa ili u blizini kante za smeće.
Ipak, vodite računa da na otvorenom ne ostavljate otvorene flaše sokova, prezrelo voće i ostatke hrane, jer oni privlače ose mnogo više nego što ih biljke mogu odbiti.
Kada biljke više ne pomažu?
Ako primetite da se ose ili stršljenovi stalno vraćaju ispod krova, u kutije za roletne ili pukotine na fasadi, velika je verovatnoća da se u blizini nalazi gnezdo.
U tom slučaju biljke neće rešiti problem. Najbezbednije je da ne pokušavate sami da uklonite gnezdo, već da pozovete stručnu službu koja će to uraditi na bezbedan način.
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