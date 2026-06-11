Dok je pokušavao da bezbedno skloni gmizavca koji se sakrio ispod stepenica, zmija ga je iznenada ujela za ruku.

Na snimku se vidi kako Vladica bez straha izvlači zmiju iz gomile cigala u kojoj se sakrila. Međutim, kada je pokušao da je ubaci u džak, usledio je neočekivan obrt.

"Majko moja, jao!"

Zmija se u jednom trenutku otrgla i ujela Vladicu za ruku, zbog čega je poznati hvatač zmija glasno uzviknuo:

Majko moja, jao!

U pozadini se čuje i ženski glas koji upozorava:

Pazi, iz'ede te!

Dok pokušava da se oslobodi ugriza, Vladica se obraća zmiji:

Gde ćeš, gde si krenuo?

Nekoliko trenutaka kasnije uspeo je da izvadi zube gmizavca iz ruke i nastavi akciju.

Sezona zmija je u punom jeku

Stanković je više puta upozoravao da je sezona zmija već počela i da će ih građani sve češće viđati u prirodi, dvorištima, parkovima i vikend naseljima.

Ipak, naglašava da mesta panici nema.

Čak 95 odsto zmija koje srećemo su neotrovne, dok je svega nekoliko procenata otrovnih vrsta - objasnio je ranije Vladica.

Šta uraditi ako sretnete zmiju?

Njegov savet je jednostavan: ne prilazite i ne pokušavajte da je uhvatite.

Ljudi uglavnom nemaju dovoljno znanja da prepoznaju da li je zmija otrovna ili nije. Najbolje je da je pustite da nastavi svojim putem i da ne ulazite ni u kakvu interakciju sa njom - poručuje Stanković.

Koje otrovnice žive u Srbiji?

U Srbiji postoje tri vrste otrovnih zmija:

Poskok (Vipera ammodytes) – najotrovnija zmija u Evropi, prepoznatljiva po rogu na glavi

Šarka (Vipera berus) – česta u šumskim i planinskim područjima

Planinska šarka – retka vrsta ograničenog staništa

Sve ostale vrste koje se najčešće sreću, poput belouške, smuka, ribarice i četvoroprugog smuka, nisu opasne za čoveka.