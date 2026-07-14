Upravo takvu priču doživeo je dvadesetsedmogodišnji Darijus Malone iz SAD, koji je greškom završio na tuđem venčanju, a da to u početku uopšte nije primetio.

Malone je doputovao iz Čikaga kako bi prisustvovao venčanju prijateljice sa fakulteta. U crkvu je stigao oko 15 minuta pre početka ceremonije, ljubazno se pozdravio sa okupljenim gostima, razgovarao sa njima i zauzeo mesto u zadnjem redu, uveren da je sve kako treba.

Međutim, nekoliko trenutaka kasnije usledio je šok.

Kada je mlada krenula prema oltaru, odmah je shvatio da to nije njegova prijateljica.

„U tom trenutku sam pomislio: Ovo definitivno nije pravo venčanje“, ispričao je kasnije.

Kaže da su ga preplavili stid, panika i strah, jer je bio uveren da u tom trenutku propušta ulazak mlade na pravoj ceremoniji.

Srećom, sedeo je pri kraju crkve, pa je uspeo neprimetno da izađe na sporedni izlaz. Ispred su mu dve žene objasnile da se prava crkva nalazi svega nekoliko desetina metara dalje.

Ispostavilo se da nije bio jedini koji je napravio istu grešku. Još jedan gost greškom je završio na istom pogrešnom venčanju, pa su zajedno požurili ka pravoj ceremoniji.

Iako su zakasnili na ulazak mlade, uspeli su da prisustvuju ostatku venčanja.

Nekoliko dana kasnije Malone je svoju priču podelio na društvenim mrežama, gde je za kratko vreme postala pravi hit i prikupila oko devet miliona pregleda.

Mnogi korisnici priznali su da im se dogodilo nešto slično – od odlaska na pogrešno venčanje ili sahranu do ulaska u pogrešnu bolničku sobu ili porodično slavlje.

Kasnije se javio čak i mladoženja sa pravog venčanja, koji je kroz šalu poručio da potpuno razume zabunu i da se, s obzirom na okolnosti, isto moglo dogoditi bilo kome.

Malone je objasnio da je do greške došlo zbog nekoliko sitnica. Parking je bio ograničen, navigacija ga je dovela do pogrešne crkve, a kako u tom delu grada postoji više verskih objekata na maloj udaljenosti, nije ni posumnjao da je ušao na pogrešno mesto.

Tek kada je ugledao nepoznatu mladu u venčanici, postalo mu je jasno da se nalazi na sasvim drugom venčanju. Situacija mu je u tom trenutku bila veoma neprijatna, ali danas na sve gleda sa osmehom, jer je upravo ta neobična greška povezala hiljade ljudi koji su podelili slična iskustva.